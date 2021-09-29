من النسيان إلى فقدان الذاكرة.. تفاصيل مراحل تطور مرض الزهايمر

يعاني الكثير من الأشخاص من نوبات النسيان بين الحين والآخر، لكن الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر يظهرون بعض السلوكيات الخاصة، التي تزداد سوءًا بمرور الوقت، اذ يؤثر الزهايمر علي فقدان الذاكرة والقيام بالأنشطة اليومية، مثل القدرة على الاحتفاظ بالمواعيد.

كما تصل معاناة الأشخاص المصابون بالزهايمر، إلى عدم معرفة أداء المهام اليومية، كاستخدام الميكروويف، وصعوبات في حل المشكلات، وقد يؤثر في بعض الأعراض على النطق والكتابة، والشعور باضطرابات بالحالة المزاجية، وفقا للموقع الطبي "health line".

وتتغير الأعراض حسب مرحلة المريض، ويمكنك التعرف في السطور التالية، على المؤشرات المبكرة لمرض الزهايمر وكيفية تتطورها إلى أعراض أكثر حدة.

مراحل تطور مرض الزهايمر

مرض الزهايمر هو مرض تدريجي، مما يعني أن الأعراض ستزداد سوءًا بمرور الوقت، وينقسم مرض الزهايمر إلى سبع مراحل، وهم:

- المرحلة 1

لا توجد أعراض في هذه المرحلة،ولكن قد يكون هناك تشخيص مبكر يعتمد على تاريخ العائلة.

- المرحلة الثانية

تظهر على المريض الأعراض المبكرة، مثل النسيان.

- المرحلة الثالثة

تظهر إعاقات جسدية وعقلية خفيفة، مثل انخفاض الذاكرة والتركيز، وقد تكون ملحوظة فقط من قبل شخص قريب جدًا من المريض.

- المرحلة الرابعة

غالبًا ما يتم تشخيص مرض الزهايمر في هذه المرحلة، لكنه لا يزال يعتبر خفيفًا، فإن فقدان الذاكرة وعدم القدرة على أداء المهام اليومية يصبح واضحا.

- المرحلة الخامسة

وفيها الأعراض تكون ما بين المتوسطة إلى الشديدة، ويطلب المريض مساعدة من أحبائه أو مقدمي الرعاية له.

- المرحلة السادسة

في هذه المرحلة، قد يحتاج الشخص المصاب بمرض الزهايمر إلى المساعدة في المهام الأساسية، مثل الأكل وارتداء الملابس.

- المرحلة السابعة

هذه هي المرحلة الأكثر خطورة والأخيرة من مرض الزهايمر، فقد يكون هناك فقدان في الكلام وتعبيرات الوجه، ومع تقدم الشخص خلال هذه المراحل، سيحتاج إلى دعم متزايد من مقدمي الرعاية.

- متى يصيب الزهايمر الأشخاص؟

يصيب مرض الزهايمر، عادةً، الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، ولكن ، يمكن أن يصيب الأشخاص في سن الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر، وهذا ما يسمى البداية المبكرة، أو الظهور الأقل لمرض الزهايمر، ويؤثر هذا النوع من مرض الزهايمر على حوالي 5 % من جميع المصابين بهذه الحالة.

ويمكن أن تشمل أعراض البداية المبكرة لمرض الزهايمر فقدانًا خفيفًا للذاكرة وصعوبة في التركيز أو إنهاء المهام اليومية، وقد يكون من الصعب العثور على الكلمات الصحيحة، ويمكن أن تحدث أيضًا لبعض الأشخاص مشاكل خفيفة في الرؤية، مثل صعوبة تحديد المسافات.