وزير الداخلية الليبى: نسعى لإنجاح الانتخابات باعتبارها الحل الحقيقى لليبيين

أكد وزير الداخلية الليبي خالد مازن، أنه رغم التحديات الأمنية فان الوزارة تسعى لإنجاح الانتخابات باعتبارها الحل الحقيقي لليبيين في الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الداخلية الليبى بديوان الوزارة بطرابلس مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هيرن، ومستشار الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق طيار سامي سامسون، والملحق العسكري بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا عقيد مارك بافن.

وأوضح "مازن" أن وزارة الداخلية الليبية وضعت خطة أمنية لتأمين الانتخابات القادمة، وعرضها على رئاسة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبي، مشيدًا بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة العسكرية "5+5" في تأمين الطريق الساحلي من أبو قرين إلى بن جواد، ومتابعتهم لعديد من المواضيع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد وزير الداخلية الليبى على عمق العلاقات بين ليبيا والمملكة المتحدة وذلك من خلال الاتفاقيات في عدة مجالات أمنية، وبالأخص التعاون بين جهاز المباحث الجنائية ووكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا، وتناول اللقاء مناقشة عدد من المواضيع والقضايا الأمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والمخدرات، وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى مناقشة موضوع التدريب وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وعلى صعيد آخر ، أقر مجلس النواب الأمريكي، بالأغلبية نسخة معدلة من قانون " تثبيت الاستقرار في ليبيا"، والذي يهدف إلى معاقبة الجهات التي تتدخل في ليبيا.

ويدعو قانون "تثبيت الاستقرار في ليبيا" الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى معاقبة أي أجنبي ينخرط في أنشطة تهدد السلم والاستقرار بليبيا، وكل متورط في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد حظي القرار الهادف إلى دعم الحل الدبلوماسي للأزمة في ليبيا بموافقة أكثر من ثلثي النواب الأمريكي، ومن المقرر إحالته إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه ومن ثم رفعه للرئيس الأمريكي للتصديق عليه.

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية دعمها لقانون استقرار ليبيا الذي أقرّه مجلس النواب الأمريكي، داعيةً مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الإسراع بإصدار القانون المرافق له، لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، والعمل لإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.

وقد استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، "ستيفين تاونسند" والوفد المرافق له، في طرابلس لبحث أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.