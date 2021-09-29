الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تتسلم 200 ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا

تسلمت وزارة الصحة الموريتانية، 200 ألف جرعة من لقاح فيروس "كورونا" مقدمة من الصين.


وذكرت الوزارة، أنها تسلمت اللقاحات إضافة إلى معدات طبية أخرى، في إطار دعم الجهود الحكومية الرامية إلى محاربة جائحة "كورونا" والقضاء عليها إضافة إلى توفير اللقاح لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في البلد.


وأضافت أن هذه الدفعة هي الثالثة من نوعها تصل البلد عن طريق جمهورية الصين الشعبية .. مشيرا إلى أن عدد اللقاحات التي وصلت حتى الآن من الصين وصلت إلى 530 ألف جرعة، مؤكدا أن هذه المساعدات ساعدت إلى حد كبير في النجاحات التي تحققت في مجال محاربة "كورونا".


وأكدت السفارة الصينية في نواكشوط أنه يجرى التحضير لدفعة جديدة من اللقاحات.


كانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت أنها تسلمت مليونا و700 ألف جرعة من اللقاحات ضد فيروس "كورونا".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الحكومة وزارة وزارة الصحة الصينية الصين المواطنين تحضير موريتانيا كورونا فيروس كورونا السفارة الصينية لقاح فيروس كورونا لقاح كورونا جائحة كورونا محاربة كورونا توفير اللقاح الصحة الموريتانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

ضبط مقتحمي مستشفى السويس بدراجة نارية.. وتغريم شركة الأمن

القصة الكاملة لقتل عريس بولاق بوابل من الرصاص وسط الشارع

دراجة بخارية تقتحم مستشفى السويس العام.. و«الصحة» تحقق

التنسيق يرفض قبولها .. القصة الكاملة لمأساة الطالبة جيسيكا بالمنيا

الحكومة تمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كوورنا إلى مقار العمل

اقبال جماهيرى كبير على عروض اليوم الأول من القومى للمسرح المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة شلبي

قنافذ وسلاحف فى حياتنا!

إبراهيم داود

فتحى عبدالله

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس

فلسطين: توجهنا للجامعة العربية و«التعاون الإسلامى» لمواجهة رفع العلم الإسرائيلى داخل الأقصى

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى