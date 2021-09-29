موريتانيا تتسلم 200 ألف جرعة لقاح كورونا من الصين

تسلمت وزارة الصحة الموريتانية، 200 ألف جرعة من لقاح فيروس "كورونا" مقدمة من الصين.



وذكرت الوزارة، أنها تسلمت اللقاحات إضافة إلى معدات طبية أخرى، في إطار دعم الجهود الحكومية الرامية إلى محاربة جائحة "كورونا" والقضاء عليها إضافة إلى توفير اللقاح لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في البلد.



وأضافت أن هذه الدفعة هي الثالثة من نوعها تصل البلد عن طريق جمهورية الصين الشعبية .. مشيرا إلى أن عدد اللقاحات التي وصلت حتى الآن من الصين وصلت إلى 530 ألف جرعة، مؤكدا أن هذه المساعدات ساعدت إلى حد كبير في النجاحات التي تحققت في مجال محاربة "كورونا".



وأكدت السفارة الصينية في نواكشوط أنه يجرى التحضير لدفعة جديدة من اللقاحات.



كانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت أنها تسلمت مليونا و700 ألف جرعة من اللقاحات ضد فيروس "كورونا".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.