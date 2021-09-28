مد معرض «أهلا مدارس» بالقاهرة لـ 2 أكتوبر
قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد معرض «أهلا مدارس» الرئيسي بمحافظة القاهرة (أرض المعارض بمدينة نصر) حتى ٢ أكتوبر ٢٠٢١ بدلاً من انتهائه يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.
وأشار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن قرار الوزير بمد معرض «أهلا مدارس» يأتي فى إطار الإقبال الكبير من جانب المواطنين على المعرض الرئيسي لشراء كل الاحتياجات الخاصة بالاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.
وأشار إلى أن قرار المد جاء بالتعاون والتنسيق مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وتحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.
وأكد أن نسبة التخفيضات تتراوح بين 25% إلى 30%، بمشاركة 210 عارض.
العام الدراسي وزارة التموين حماية المستهلك طلاب مدينة نصر محافظة القاهرة مشروعات سبتمبر محافظ وزير تنسيق خلال وزير التربية والتعليم جاره التنسيق بدلا اتحاد الغرف التجارية عدادات التجارة الداخلية وزير التموي وزير التموين المشروعات الصغيرة ارض المعارض المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنمية المشروعات التربية والتعليم جهاز حماية المستهلك الاحتياجات الخاصة الغرفة التجارية آية غيرة التموي المشروعات الغرف التجارية تخفيضات الجلد وزارة التموين والتجارة الداخلية القابضة للصناعات التجارة والصناعة صناعة اتحاد الصناعات