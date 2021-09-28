الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مد معرض «أهلا مدارس» بالقاهرة لـ 2 أكتوبر

وزير التموين
وزير التموين

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد معرض «أهلا مدارس» الرئيسي بمحافظة القاهرة (أرض المعارض بمدينة نصر) حتى ٢  أكتوبر ٢٠٢١ بدلاً من انتهائه يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.

وأشار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن قرار الوزير بمد معرض «أهلا مدارس» يأتي فى إطار الإقبال الكبير من جانب المواطنين على المعرض الرئيسي لشراء كل الاحتياجات الخاصة بالاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن قرار المد جاء بالتعاون والتنسيق مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وتحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.

وأكد أن نسبة التخفيضات تتراوح بين 25% إلى 30%، بمشاركة 210 عارض.

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