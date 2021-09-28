«إيرو سبورت» يكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين بالطيران المدني

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نظمت إدارة نادي «إيرو سبورت» التابع للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية حفلا لتكريم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين بقطاع الطيران المدني وأعضاء النادي، ممن انطبقت عليهم معايير التقدم لحفل التكريم، وهم أوائل الشهادات بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، ولأول مرة حرصت إدارة نادي إيرو سبورت هذا العام على تكريم الحاصلين على تقديرات عالية بالشهادات الجامعية والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه بتقدير ممتاز.

المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين بالطيران المدني

يأتي ذلك في إطار برامج المسئولية الاجتماعية وتوجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالحرص على تنفيذ الرؤية الاجتماعية لوزارة الطيران المدني، والتي تهدف بعض من هذه البرامج إلى رعاية العاملين وأسرهم اجتماعيا.

المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين بالطيران المدني

من جانبه، أكد الملاح علي هاني رئيس مجلس إدارة نادي إيرو سبورت - الذي حضر الحفل وكرم المتفوقين - على أن النادي يحرص على إقامة هذا الإحتفال كتقليد سنوي منذ عدة سنوات لأجل تشجيع أبناء العاملين بالطيران المدني وأبناء الأعضاء على التفوق الدراسي جنبا إلى جنب مع ممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية، وأضاف بأنه بلغ عدد المكرمين هذا العام ٥٠ طالبا وطالبة من مختلف الشهادات الدراسية ممن انطبقت عليهم شروط التكريم.

حضر الحفل محاضرون بمجال التعليم التربوي، وممثلو بعض الأكاديميات المختصة بالتدريب والتعليم، تحت إشراف الإدارة التنفيذية لنادي إيرو سبورت فرع A وتنظيم لجنة النشاط الثقافي والاجتماعي.

المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين بالطيران المدني