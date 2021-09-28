الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: ضبط مصنع دون ترخيص لإنتاج وتعبئة منظفات ببرج العرب

مصنع دون ترخيص لإنتاج
مصنع دون ترخيص لإنتاج وتعبئة منظفات

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط مصنع إنتاج وتعبئة منظفات بمنطقة برج العرب دون ترخيص بحيازته مواد مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات، وتم التحفظ على 60 برميل بلاستيك أزرق اللون زنة البرميل الواحد 70 كجم بداخلة كلور سائل مجهول المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تجارية، بإجمالي كمية 4200 لتر و200 عبوة زجاجة بلاستيك سعة الزجاجة 850 ملل بداخلها معطر ملابس مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تجارية.

وكذلك تم ضبط  100 عبوة زجاجة بلاستيك سعة الزجاجة 650 ملل للواحدة بداخلها صابون سائل مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تجارية، عدد 100 عبوة زجاجة بلاستيك سعة الزجاجة 550 ملل بداخلها فنيك مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وكان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال  على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ركزت على ضمان توافر كافة السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية (اللحوم ــ الأسماك ــ منتجات الألبان ــ الدواجن ــ الدقيق ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز) بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار (جملة ــ نصف جملة ــ قطاعى).

وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجارى والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

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وائل لطفي

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