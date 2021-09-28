الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن: جرائم مليشيا الحوثي تهدد الأمن والسلم الدوليين

مليشيا الحوثي
مليشيا الحوثي

أكد وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشئون السياسية الدكتور منصور بجاش: أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من سلوكيات في اليمن تعد مخالفات صارخة للقانون الدولي الإنساني وأعمالا تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية: أن ذلك جاء خلال لقاء المسؤول اليمني اليوم الثلاثاء مع نائب رئيس مجلس النواب البولندي ريتشارد تير ليتسكي والذي تم خلاله بحث مستجدات الأوضاع في اليمن.

وأشار وكيل وزارة الخارجية اليمنية إلى أن الحكومة ستظل تسعى للسلام وقدمت الكثير من التنازلات في جولات المفاوضات السابقة وستظل تعمل على تحقيقه استجابة لآمال وتطلعات اليمنيين.

كما طلب المسئول اليمني من البرلمان البولندي تبني موقف الحكومة الشرعية ومطالب الشعب اليمني.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس النواب البولندي موقف بلاده الثابت والداعم لأمن ووحدة واستقرار اليمن وللجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن، معبرا عن استعداد البرلمان البولندي لتقديم المساندة لليمن حكومة وشعبا.

اليمن منصور بجاش ريتشارد تير ليتسكي مجلس النواب البولندي المفاوضات

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