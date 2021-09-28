ضمن «حياة كريمة».. مبادرة «قرية بلا إدمان» تصل السملاوية بالغربية

استمرت مبادرة "قرية بلا إدمان" في عقد جلسات توعوية وندوات وورش عمل، متنقلة بين قرية وأخرى، حيث حطت اليوم الثلاثاء، داخل قرية السملاوية، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك عن طريق توعية الناس بأضرار ومخاطر الإدمان.

حياة كريمة

وأكدت أماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن مبادرة "قرية بلا إدمان" هي إحدى المبادرات التي خرجت من رحم مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولدت مبادرة "قرية بلا إدمان"، والتي من المنتظر أن تستمر لمدة عام ونصف العام؛ لمحاربة الإدمان والتوعية بمخاطره في القرى، وجذب الشباب لمجالات أخرى بتنظيم دوريات كرة القدم بالمناطق المستهدفة؛ تنفيذًا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

حياة كريمة

ووجهت وكيل الوزارة باستمرار الندوات وورش العمل التي يعقدها الدكتور محمد علام، المشرف العام على البرامج الوقائية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة الغربية، بمشاركة رضا شاهين، أخصائي أول بإدارة الدفاع الاجتماعي بالغربية لتنفيذ المبادرة.

حياة كريمة

وأكد رضا شاهين، أخصائي أول بإدارة الدفاع الاجتماعى بالغربية لتنفيذ المبادرة أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة اهتمت ببناء الإنسان وإعداده بالشكل السليم، ليخدم بيئته ومجتمعه، لأنه المحور الرئيسي في التنمية المستدامة، التي تهدف إليها الدولة.

حياة كريمة

وأوضح شاهين أن القانون حدد عقوبة المتعاطي ضمن قانون العقوبات، كما أن القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن أقره مجلس النواب في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها يقضي بفصل الموظف الذي ثبت تعاطيه للمخدرات.

حياة كريمة

ولفت إلى أن الدولة توفر للمدمن الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة عن طريق الاتصال بالخط ١٦٠٣٦ مع ضرورة استيعاب المجتمع للمدمن المتعافي وتقديم الدعم اللازم له، ليصبح شخصا نافعا للمجتمع يضيف له بإيجابية.