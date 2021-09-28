السجن 10 سنوات لـ«حداد» قتل نجل زوجته بـ«عصا خشبية» في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة حداد بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامه بضرب طفل حتى الموت.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز محمود سالم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين طارق عبد السلام النفراوي، وسامح فؤاد سعد، وسكرتير الجنايات أحمد عبد الوهاب عبد الفتاح.

ترجع أحداث القضية رقم 6020 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بقتل المجني عليه عقب التعدي عليه بالضرب من المتهم زوج والدته بمحل سكنهم دائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، إلى قيام المتهم ع.ع.م، حداد، بالتعدي بالضرب على المجني عليه الطفل س.ص.ج، 4 سنوات، أمام والدته، مستخدما عصا خشبية وتعدى عليه بالضرب على يده ورجليه وبطنه وظهره وعدة أماكن بالجسم، وقام بتقييده بحبل ودفعه إلى الحمام بالقدم في بطنه مما أدى إلى سقوطه أرضا فأدى إلى وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بالواقعة وأن تعديه علي نجل زوجته لعدم إطاعته، وعرضه علي النيابة العامة التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.