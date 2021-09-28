«تأخرت فى الجواز بسبب التمثيل».. أبرز تصريحات مى كساب فى برنامج «كلمة أخيرة»

تحدثت الفنانة مي كساب، عن كواليس حياتها كأم وربة أسرة، خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، والتي تصدرت بها محركات البحث جوجل.

ويرصد "الدستور" أبرز تصريحات الفنانة مي كساب، كالتالي:

- تأخرت في سن الزواج حتى التقيت بـ أوكا.

- وسطية ما بين التربية الحديثة والتقليدية.

- محمد هو الأب اللي بيفسح وبيطبطب وبيغني معاهم، ولما بيكون عايز يزعق ليهم بيناديني أنا اللي أزعق.

- إنجاب أول طفل زود وزني 18 كيلوجراما.

- التمثيل أحد الأسباب التي كانت سببا في تأخري عن الزواج.

- كنت دائمًا وأنا صغيرة أقف قدام المراية وأمسك فرشة استشوار وأقول نقدم لكم الفنانة مي كساب

- من وأنا صغيرة حاسة إني هابقى حاجة.

- وزني يزيد وينقص مثل قطعة اسفنج بسبب الاكتئاب.

- سرايا عابدين من الأدوار الصعبة.

وتشارك الفنانة مي كساب حاليًا في مسلسل زي القمر الموسم الثاني، من حكاية «عقبال عوضك»، والتي نالت إعجاب عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي، وهي الحكاية الثالثة من المسلسل.

حكاية "عقبال عوضك" من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.

تتناول الحكاية أكثر من قضية أبرزها قضية العنوسة، وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى تأخر البنات فى الزواج وكيف تؤثر تلك الظاهرة على الأمهات والعائلات، وكيفية تعامل الأهل والأصدقاء مع تلك الظاهرة، من خلال قصة "شادية" التى تعمل مدرسة رياضيات وتعانى من فكرة العنوسة التى تطاردها.