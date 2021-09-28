محافظ أسوان يفتتح مدرسة إعدادية ويقرر نقل مديرها

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وقام المحافظ بتفقد حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام والتى تخدم نحو ١٤٤ ألف نسمة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة والقرى التابعة لها.

محافظ أسوان يفتتح مدرسة إعدادية

رافقه اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، وعقب استماعه لشرح من المختصين بالمشروعات التي شملتها الجولة التفقدية أعطى المحافظ توجيهاته للمسئولين بالإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بجودة عالية سواء من الشركات أو المقاولين، وفي حالة وجود تباطؤ أو تقاعس من أي شركة أو مقاول أثناء التنفيذ سيتم إستبعاده على الفور.

محافظ أسوان يفتتح مدرسة إعدادية

وكلف محافظ أسوان الجهات المنفذة بإنشاء أسوار وأبراج حراسة حول المشروعات الكبرى من أجل تأمين المهمات والمعدات والتجهيزات الخاصة بهذه المشروعات، بجانب نقل تجربة وآلية عمل الشركات التي حققت أعلى معدلات في التنفيذ لباقي الشركات والمقاولين الأخرين لتحفيزهم وتشجيعهم وإكسابهم الخبرة للإسراع بتنفيذ الأعمال الجارية وتحقيق الجودة المطلوبة.

محافظ أسوان يفتتح مدرسة إعدادية

وكان استهل محافظ أسوان جولته بافتتاح مدرسة العلاقى الإعدادية والتي تم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لها بتكلفة ٢.١ مليون جنيه وتضم 12 فصل وقاعة ومعمل وذلك ضمن ٥٥ مشروع إنشاء َإحلال وتجديد مدارس بتنفيذ من الهيئة العامة للأبنية التعليمية تضم ٥٠٢ فصل بتكلفة إجمالية ٣٤٢ مليون جنيه ، بالإضافة إلى الصيانة الشاملة لـ ٣٥ مدرسة تضم ٤٠٥ فصل بتكلفة إجمالية ٥٤،٥ مليون جنيه.

محافظ أسوان يفتتح مدرسة إعدادية

وأثناء تفقده لمكونات مدرسة العلاقي الإعدادية قرر اللواء أشرف عطية نقل مديرها بعد أن رصد بعض الملاحظات والسلبيات، موجهاً لسرعة تلافيها والاعتماد على المنتجات المحلية في التشطيبات، وكذا رفع كفاءة وتحديث المستلزمات التعليمية، مع دعم المدارس والمعاهد الأزهرية بأجهزة الكمبيوتر المتطورة، بجانب الملاعب والمستلزمات الرياضية لإتاحة المجال أمام أبنائنا الطلاب لممارسة الأنشطة المتعددة.

محافظ أسوان يفتتح مدرسة إعدادية

وشهدت الجولة استماع أشرف عطية لبعض المطالب الجماهيرية من المواطنين حيث قرر فتح فصول لمدرسة العلاقى التجريبية ، على أن يتم متابعة أعداد المتقدمين من أهالى قورتة والقرى التابعة لها حتى يتسني عملها بالكفاءة المطلوبة ، مع تكليفه للمسئولين بمتابعة باقى المطالب ودراستها وعرضها لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

كما قام المحافظ بتفقد المعهد الأزهرى الإبتدائى بقرية قورته والجارى تنفيذ الصيانة الشاملة به ورفع الكفاءة بتكلفة ٥ مليون جنيه ويضم ١٦ فصل وقاعة وحجرة.

وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية بتفقد عدد من المشروعات بقروي قورتة الرئيسية والتى تضم 9 قري فرعية ، وتفقد المحافظ مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالعلاقى بطاقة ١١ ألف م٣ / يومياً وتضم ٤ مضخات وذلك ضمن مشروع متكامل لتوصيل الصرف الصحي لعدد ٨ قري بمركز نصر النوبة وبتكلفة ٢٧٣ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 82 % ، وأيضاً إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب حيث أن هذه المنظومة مربوطة على محطة المعالجة بالكاجوج بطاقة 3 ألاف م3/ يوم وبخط طرد 8 كم ، هذا ويأتى مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالعلاقي في إطار مشروعات تحيا مصر بإجمالى ١٤ مشروع وبتكلفة إجمالية ٦٨٦ مليون جنيه.

محافظ أسوان يفتتح مدرسة إعدادية

ثم توجه أشرف عطية لتفقد مجمع الخدمات والجارى إنشاؤه على مساحة ٩٠٠ م٢ وبتكلفة ١٠ مليون جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين حيث أن إنشاء هذا المجمع يأتي ضمن إنشاء ٣١ مجمع منهم ٩ مجمعات بمركز نصر النوبة ، و ١٣ مجمع بمركز إدفو ، و ٩ مجمعات بمركز كوم أمبو.

وفور ذلك تفقد عطية مشروع إنشاء المجمع الزراعي علي مساحة 330 م2 وبتكلفة 5.5 مليون جنيه ومكون من طابقين لتقديم جميع الخدمات الزراعية لأهالي القرى.

واختتم محافظ أسوان جولته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية في رفع كفاءة ورصف الطريق الدائرى كلابشة / نصر النوبة / بلانة حيث جارى العمل في المرحلة الأولى كلابشة / نصر النوبة حيث تم حتى الآن الإنتهاء من مسافة ١٠ كم من إجمالى ١٢ كم بتكلفة ١٣٦ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 83 % شملت تركيب ٣٣٠٠ خازوق بعمق ١٦ متر وبقطر ٦٠ سم، بجانب الحوائط الساندة لحماية الطريق من الانهيارات الجانبية للترعة الرئيسية، ليعقب ذلك تنفيذ المرحلة الثانية بلانة / كلابشة بطول ٣٨ كم وبتكلفة ٢٦٠ مليون جنيه ويضم حارتين بعرض ٧.٥ متر.