لطلاب الجامعات.. كيف تحصل على لقاح كورونا؟

بدأت وزارة الصحة والسكان في إرسال رسائل بأماكن تلقي اللقاح خلال 24 ساعة فقط من التسجيل، لطلبة الجامعات المسجلين على الموقع الإلكتروني بخانة طلبة التعليم العالي.

وقالت وزارة الصحة إنه سيتم تطعيم طلاب الجامعات من خلال 1100 مركز على مستوى الجمهورية وتشمل 830 مركزا للتطعيم، بالإضافة إلى 270 مركز شباب تم تخصيصهم لتلقى اللقاح على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع المحافظين ووزارة الشباب والرياضة.

وأضافت أنه تم بدء استقبال طلبة الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأهلية والأزهرية)، للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا، بداية من أمس الاثنين بـ1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية،ضمن خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا وبالتزامن مع قرب بدء العام الدراسى.

وفي السياق ترصد «الدستور» الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للحصول على لقاح كورونا

1 - اضغط على الرابط http://bit.ly/CairoUniversity-19

2- قوم بتسجيل بياناتك كاملة وقوم باختيار محافظة القاهرة

3 - اختار جامعة القاهرة من المكان الذي ترغب الحصول علي اللقاح

4 - كمل بياناتك وهيجيلك رسالة مكونة من 20 رقم

5 - سوف تذهب علي اقرب مكان في جامعة القاهرة

6 - لابد وأن يكون معك الرقم المكون من 20 رقم + كارنيه الجامعة + البطاقة الشخصية.

7- أماكن تطعيم اللقاح داخل جامعة القاهرة:

(كلية الحقوق - كلية التجارة - كلية الآداب - كلية سياسة واقتصاد - كلية دار العلوم - كلية الآثار - كلية التخطيط العمراني - كلية رياض الأطفال - كلية العلاج الطبيعي - كلية الحاسبات والمعلومات - كلية الهندسة - كلية الزراعة - كلية الطب البيطري - كلية الطب البشري - كلية الصيدلة - كلية الأسنان).