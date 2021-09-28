الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 16 مجندا فى انقلاب سيارة شرطة على الطريق الصحراوى الغربى

انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة

أصيب 16 مجند شرطة فى حادث انقلاب سيارة لورى شرطة على الطريق الصحراوي الغربي بعد مدخل جرزا اتجاه أسيوط بنطاق محافظة الجيزة.

ونقلت 9 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية المصابين إلى مستشفى الواسطي المركزي بمحافظة بنى سويف كونها أقرب مستشفى للحادث.

واستقبل مستشفى الواسطي المركزي كلا من سعد .ر .ع  21 سنة مصاب بكدمات وجروح، باسم .ج.ع 22 سنة مقيم القاهرة مصاب بكدمات وجروح، الحسينى .خ.ح  22 سنة مقيم المنيا، نزيه .ن.ث  23 سنة مقيم المنيا مصابان اشتباه كسر بالعمود الفقرى، جوزيف .ن.و 21 سنة مقيم قنا مصاب بكدمات، محمد .ع.ف 22 سنة مقيم المنيا مصاب بكدمات.

كما استقبل المستشفى أحمد .م.ع 20 سنة مقيم سوهاج، فارس . ال.ع  20 سنة مقيم سوهاج، رجب .ر .م 23 سنة مقيم الفيوم، حسانين . ع.ح 21 سنة مقيم سوهاج، شريف . ر .م  21 سنة مقيم سوهاج، مرمن .ع.ا 23 سنة مقيم سوهاج، دياب . س.ع 24 سنة مقيم المنيا، محمد .ا .ا 23 سنة مقيم المنيا، شريف .م.م  24 سنة مقيم قنا، كامل .م.ه 24 سنة مقيم القاهرة، جميعهم مصابون بكدمات.

تم تقديم العلاج اللازم لهم داخل مستشفى الواسطى المركزى بمحافظة بنى سويف وحالتهم العامة مستقرة.

بني سويف انقلاب سيارة محافظة الجيزة المستشفى الطريق الصحراوي هيئة الاسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 31

السيسى ينيب قائد الجيش لوضع إكليل زهور على ضريح جمال عبدالناصر

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة

التنسيق يرفض قبولها .. القصة الكاملة لمأساة الطالبة جيسيكا بالمنيا

أول تحرك من وزير الري لتنفيذ توجيهات الرئيس بإزالة التعديات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن توجه مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل رداً على انتهاكات الأقصى

مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال بجنين

كيف استنسخ "بينيت" مصطلحات "نتنياهو" في خطابه أمام الأمم المتحدة؟ (تحليل)