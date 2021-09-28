إصابة 16 مجندا فى انقلاب سيارة شرطة على الطريق الصحراوى الغربى

أصيب 16 مجند شرطة فى حادث انقلاب سيارة لورى شرطة على الطريق الصحراوي الغربي بعد مدخل جرزا اتجاه أسيوط بنطاق محافظة الجيزة.

ونقلت 9 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية المصابين إلى مستشفى الواسطي المركزي بمحافظة بنى سويف كونها أقرب مستشفى للحادث.

واستقبل مستشفى الواسطي المركزي كلا من سعد .ر .ع 21 سنة مصاب بكدمات وجروح، باسم .ج.ع 22 سنة مقيم القاهرة مصاب بكدمات وجروح، الحسينى .خ.ح 22 سنة مقيم المنيا، نزيه .ن.ث 23 سنة مقيم المنيا مصابان اشتباه كسر بالعمود الفقرى، جوزيف .ن.و 21 سنة مقيم قنا مصاب بكدمات، محمد .ع.ف 22 سنة مقيم المنيا مصاب بكدمات.

كما استقبل المستشفى أحمد .م.ع 20 سنة مقيم سوهاج، فارس . ال.ع 20 سنة مقيم سوهاج، رجب .ر .م 23 سنة مقيم الفيوم، حسانين . ع.ح 21 سنة مقيم سوهاج، شريف . ر .م 21 سنة مقيم سوهاج، مرمن .ع.ا 23 سنة مقيم سوهاج، دياب . س.ع 24 سنة مقيم المنيا، محمد .ا .ا 23 سنة مقيم المنيا، شريف .م.م 24 سنة مقيم قنا، كامل .م.ه 24 سنة مقيم القاهرة، جميعهم مصابون بكدمات.

تم تقديم العلاج اللازم لهم داخل مستشفى الواسطى المركزى بمحافظة بنى سويف وحالتهم العامة مستقرة.