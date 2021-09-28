رئيس «الأعلى للإعلام»: جهاز المشروعات الصغيرة نجح في تقليل معدلات البطالة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه فيما يتعلق بجهود الدولة المستمرة لتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، فقد نجح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال الدعم غير المسبوق الذي تلقاه من الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير الملايين من فرص العمل على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بحضور وزيرة التجارة والصناعة للإعلان عن تفاصيل المشاركة المصرية إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المصرية.

وأضاف: “تعددت مساهمات جهاز تنمية المشروعات على مدار السنوات السبع الماضية لتشمل شتى مجالات التنمية وتعزيز برامج ريادة الأعمال وتمكين المرأة وتطوير البنية المجتمعية”.

وتابع: “فمن هذه الانجازات على سبيل المثال قيام جهاز تنمية المشروعات بضخ تمويل قدره 32.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على مليوني فرصة عمل”.

وأكمل: “كما قام الجهاز بالمشاركة في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية ومن ضمنها المبادرة الأبرز حياة كريمة التي تشمل المشروعات في المحافظات المستهدفة لتغيير حياة 58 مليون مواطن إلى الأفضل”.

ولفت إلى أن مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب كانت محور أنشطة جهاز تنمية المشروعات، حيث قام بضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه استفاد منه كافة المحافظات وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية، أتاحت أكثر من 30 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات.

وأوضح: “نجح الجهاز خلال السنوات الماضية في تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة في مجال ريادة الأعمال لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير، وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية، وشملت عمليات التدريب أيضا أكثر من 24 ألف سيدة على مهارات ريادة الأعمال بجانب إتاحة أكثر من 16 مليون يومية عمل للمرأة من مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية”.