«طقوس العودة» مستمر بدمنهور ويستعد للعرض بالمنوفية

قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح إن عرض "طقوس العودة" من إنتاج الفرقة، مستمر وبنجاح جماهيري كبير على مسرح قصر ثقافة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث يستمر العرض حتى غدا الأربعاء ٢٩ سبتمبر الجاري في تمام الثامنة مساء، ويستعد بعدها العرض لتقديمه ابتداء من الجمعة ١ أكتوبر على مسرح قصر ثقافة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب و الرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، محافظة العربية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

يذكر أن فكرة العرض مستوحاة من الموال الشعبى التراثي حسن ونعيمة الأصلي، عن نعيمة التى تبحث عن روح حسن فى حياتها، وأن العرض يقدم فى قالب طقسي موسيقي غنائي.

"طقوس العودة" من بطولة نجلاء يونس، ماهر محمود، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان وغناء أحمد الحجار، ديكور وأزياء نورهان سمير، ومن إخراج سعيد سليمان.

وكان قد أعلن البيت الفني للمسرح عن عروضه المسرحية المشاركة في المهرجان القومي للمسرح المصري الذي تقام فعالياتها حاليا حيث قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح أن عرضي "فريدة " من إخراج أكرم مصطفى، و"أحدب نوتردام " من إخراج ناصر عبد المنعم يفتتحان عروض البيت الفني للمسرح المشاركة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ ١٤، ليقدم العرضين أيام الثلاثاء والأربعاء ٢٨،٢٩ سبتمبر الجاري على مسرح الطليعة، حيث يقدم عرض "فريدة" في تمام السادسة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور، بينما يقدم عرض "أحدب نوتردام" في تمام السابعة والنصف مساء على قاعة زكي طليمات، وتقدم العروض بالمجان.

جدير بالذكر أن عرض "فريدة" من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب، العرض عن "أغنية البجعة" لتشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

‏بينما عرض "أحدب نوتردام" من بطولة يحيى محمود، رجوى حامد، مريم الجندي، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت ، فادي ثروت ، مي السباعي ، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر ، شريف فاروق ، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق علي ، موسيقى وألحان كريم عرفة، استعراضات كريمة بدير، ديكور حمدي عطية ، أزياء نعيمة عجمي، العرض عن رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوجو، ترجمها و كتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.