«دقلو»: محاولة الانقلاب في السودان جرى الإعداد لها لمدة 11 شهرا

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، إن القوات المسلحة حقنت دماء الشعب السوداني في التصدي لمحاولة الانقلاب، التي جرى الإعداد لها لمدة 11 شهرا في سرية.

وأكد دقلو، وفقاً لسكاي نيوز اليوم الثلاثاء، أن القوات النظامية بجميع مكوناتها موقفها موحد وتسعى لعبور الفترة الانتقالية، مشددا على التمسك بتطبيق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام.

وفي وقت سابق، شدد دقلو، على رفضه التهديد بالشارع أو بالمجتمع الدولي، داعيا إلى الوفاق بين مكونات الفترة الانتقالية.

وقال الفريق دقلو، في كلمة ألقاها خلال مناسبة اجتماعية في الخرطوم: "بعد الآن لن نسكت على الحق".

وتابع أنه سبق أن قدم استقالته ثلاث مرات من مجلس السيادة، لافتا إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ضرورة أن تشمل مبادرته كل القوى السياسية دون إقصاء.

وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة، أن المحاولة الانقلابية الفاشلة كانت تستهدف المكون العسكري بالأساس.

كما انتقد غلق الشوارع وتعطيل مصالح المواطنين، داعيا إلى سن تشريع ينظم الاحتجاج والتظاهر.