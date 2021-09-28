الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة حلوان تشارك في معرض الجامعات المصرية الحكومية لسلطنة عمان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شاركت جامعة حلوان في المعرض الافتراضي للجامعات المصرية الحكومية، لدولة سلطنة عمان وذلك على برنامج مايكروسوفت تيمز، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

أوضح الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان تشارك في هذه المعارض من أجل التعريف بالجامعة وبالبرامج والتخصصات التي تتميز بها كليات جامعة حلوان لأنها من الجامعات التكنولوجية المتميزة التي تتسم بارتباط برامجها بسوق العمل، حيث تعمل الجامعة على إعداد خريج تنافسي يتمتع بالمهارات والمعلومات اللازمة التي تجعله قادرا على المنافسة بقوة.

وتمتلك جامعة حلوان مجموعة من البرامج المتميزة والجاذبة والمختلفة التي من شأنها أن تلبى احتياجات وتطلعات أكبر عدد من الطلاب المصريين والوافدين، لتكون هناك فرص متعددة ومتنوعة جيدة أمام الطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور لاختيار الأفضل منها بما يتفق ورغباتهم، في ظل اهتمام القيادة الحكيمة بجودة التعليم وتنوعه وتحديثة ومع تبنى الرئيس السيسي، مشروعات قومية للتوسع في تلبية الطلب المتزايج على الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

وقالت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن المعرض يساعد على التعرف على آليات التعليم المتميز ذو الجودة  عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، والتعرف على أبرز الفرص التعليمية، وكذا البرامج الدراسية والخدمات التعليمية التي تقدمها جامعة حلوان من خلال برامجها المتميزة والمتخصصة.

وتم المشاركة في المعرض تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور محيى سامي الشباسي نائب مدير إدارة الوافدين بالجامعة، وبحضور الدكتور رشا كمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للوافدين، وفريق الإدارة المركزية للوافدين، و الدكتور سلطان بن هلال من الملحقية الثقافية بسفارة سلطنة عمان، والسادة منسقي الجامعات المصرية الحكومية، وطلاب دولة سلطنة عمان.

وخلال فعاليات المعرض تم تقديم عرض متميز عن جامعة حلوان ونبذة مختصرة عن نشأتها والأنشطة التي تقوم بها وتصنيفها وكليات الجامعة وعرض أهم البرامج المتميزة في كليات الجامعة والدور الذي تقوم به إدارة الوافدين من رعاية واهتمام بأبنائنا من الطلاب الوافدين، وتم فتح باب الأسئلة للطلاب الوافدين والرد عليها، حيث تعدُ هذه المشاركة من ضمن سلسلة المعارض التي شاركت بها جامعة حلوان بالسعودية والبحرين وفلسطين وغيرها من الدول.

 

الجامعات التعليم العالي جامعة حلوان الرئيس السيسي وكيل الوزارة مشروعات قومية رئيس جامعة تعرف علي الجامعات المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات: «كورونا» خلق فرصًا جيدة لمصر للإسراع في تطبيق التحول الرقمي

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

التنسيق يرفض قبولها .. القصة الكاملة لمأساة الطالبة جيسيكا بالمنيا

تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على وآخرين فى قضية «الجوكر»

خمسة أحكام نهائية: حظر التعدي علي حرم النيل والإزالة الفورية على نفقة المخالفين

وزير الاتصالات: 90% من حركة البيانات العالمية تمر عبر مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

صور

المهرجان القومى للمسرح

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

محطة تل أبيب

المزيد

كيف استنسخ "بينيت" مصطلحات "نتنياهو" في خطابه أمام الأمم المتحدة؟ (تحليل)

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات فى الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟