الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عبدالسلام: مركز تدريب دائم بحي الأسمرات لغرفة صناعة الملابس الجاهزة

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد السلام

أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، أن الغرفة  تعمل حاليا على إنشاء مركز تدريب دائم تابع للغرفة  في حي الأسمرات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك لتنفيذ خطة لتدبير العمالة المطلوبة داخل القطاع وتحديدا في مناطق القاهرة الكبرى ومدينة نصر وطبقا للأعداد والتخصصات المطلوبة من المصانع خلال الفترة القادمة.

وأضاف عبد السلام، أن الغرفة تقوم  حاليا بتنظيم دورات مركزة لتعليم الفتيات المبادئ الأساسية للالتحاق بالعمل بالمصانع، وتستهدف الدورات الفتيات من  سن 18 إلى 30 سنة، وتشمل الجانبين النظري والعملي.

وحدثت الغرفة البرنامج التدريبي الأساسي ليستمر أسبوعين فقط لإعداد الفتيات بالكفاءة المطلوبة، وبالاستعانة بأكفئ المدربين المتخصصين بالقطاع، كما تقوم الغرفة بصرف مكافات للمتدربات والمدربين، وتدبير الخامات والمعدات المطلوبة للعملية التدريبية.

الجاهزة الملابس الأسمرات صناعة جهود الدولة لتمكين المرأة

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وائل لطفي

الدوغرى

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