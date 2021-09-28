الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل التحقيقات مع عصابة «انتحال الصفة» بالخليفة

التشكيل العصابى
التشكيل العصابى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن التشكيل العصابى المتهم بالنصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" في الخليفة، اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة النصب على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بادعائه بأنه موظف بإحدى الجهات الحكومية، ويقوم بالتقابل مع المواطنين بأحد المقاهى بميدان السيدة نفيسة بدائرة قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بزعم قضاء مصالح المواطنين لدى الجهات والمصالح الحكومية نظير تقاضيه مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم، وله معلومات جنائية، وبصحبته شخصان بحوزتهم كارنيه يتضمن صورة الأول وصفة موظف بإحدى الجهات الحكومية “مزور”، وطبنجة صوت، ومبلغ مالي وسيارة "مستأجرة".

وبمواجهتهم، أقر الأول بالاشتراك مع المذكورين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" وادعاء قدرته على التوسط فى تقديم تسهيلات بالجهات الحكومية مقابل تحصله على مبالغ مالية من المجنى عليهم واستئجار السيارة قيادة أحدهم لسهولة التنقل بها حال رتكابهم جرائمهم.

 وأضاف بتزويره للكارنيه المضبوط بحوزته لاستخدامه فى النصب والاحتيال على المواطنين.

وبمواجهة المتهمين أيدا ما سبق، وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة جنوب القاهرة رجال المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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