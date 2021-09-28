«ديلى ستار»: مصر الدولة الوحيدة القادرة على تحقيق التوازن فى الشرق الأوسط

قال صحيفة ديلي ستار اللبنانية الصادرة باللغة الانجليزية، إن مصر هي الدول العربية الوحيدة القادرة على تحقيق التوازن في منطقة الشرق الأوسط.

وتابعت الصحيفة: أن الدولة الوحيدة القادرة على شغل مقعد التوازن العربي إذا حافظت على انتعاشها الاقتصادي هي مصر التي أحرزت تقدماً كبيراً ، وفقاً للمؤسسات المالية والعديد من التقييمات الدبلوماسية ، وأصبحت وجهة استثمارية للعديد من المستثمرين العرب والإقليميين.

وأضافت الصحيفة: أن الحكومة الحالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت من فرض نفسها وبقوة وعززت الاستقرار والأمن.

وأضافت الصحيفة: ان مر سطرت قصة نجاح اقتصادي مبهر، وستكون القاهرة في المستقبل القريب وسيطًا سياسيًا رئيسيًا في المنطقة حيث يسارع المستثمرون اللبنانيون والسوريون والخليجيون إلى ترسيخ وجودهم في السوق المصري المربح، و منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان ، تطلع العديد من المطاعم والشركات التجارية اللبنانية إلى مصر ، واستعادة التقارب الذي كان موجودًا في السابق بين بيروت والقاهرة - عاصمتا الترفيه في العالم العربي.

ووفقا للصحيفة اللبنانية فان جماعة الاخوان المسلمين تحاول طمث واخفاء قصة النجاح التي سطرتها مصر الفترة الأخيرة، حيث تحاول الجماعة اخفاء إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الصحيفة: يمكن للقاهرة أن تلعب دورًا سياسيًا في تحقيق الاستقرار السياسي في العديد من الدول العربية ، مثل لبنان وسوريا، وأشادت الصحيفة بالدبلوماسية المصرية حيث كانت القاهرة وسيط هام ومقبول في العديد من النزاعات، و إذا تمكنت مصر من تأمين الموارد المالية ، فإن القاهرة لديها البنية التحتية الدبلوماسية والاستخباراتية للتوسط في النزاعات.

وتابعت: على دول الخليج العربي أن تمول الجهود المصرية، ويؤكد بعض المحللين أنه إذا تمكنت الحكومة المصرية من الحفاظ على النمو الاقتصادي الحالي ، فيمكنها بسهولة استعادة مكانتها في غضون خمس سنوات.

ومع ذلك ، فإن الفراغ الحالي الناجم عن التوجه الأمريكي نحو شرق آسيا قد يتطلب من القاهرة أن تتقدم في وقت أقرب من أجل إقامة توازن إقليمي.