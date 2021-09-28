سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي واليورو مقابل الجنيه الثلاثاء 28_9_2021

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي.. يتحدد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع فى البنك المركزى والبنوك العامة والاستثمارية، بحالة العرض والطلب على العملة الأجنبية ومدى توفرها لمواجهة الطلب المتزايد من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات والمستوردين وكافة المتعاملين بالأسواق التجارية لتسيير المعاملات المالية.



وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنك المركزى والبنوك العامة والاستثمارية استقرارا خلال تعاملات اليوم نظرا لتوفير الكميات اللازمة من الدولار فى البنوك وتدفق العملة من العاملين بالخارج مما أحدث استقرارًا في سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء.



سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي



حافظ سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيها للشراء و 15.76 جنيه للبيع حسب آخر سعر صرف اليوم





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.63 جنيها للشراء و 15.73 جنيها للبيع.



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سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع.



حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 للشراء بينما سجل 15،65 للبيع.



استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيها للشراء و و15.74 للبيع



بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع





حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع



سجل سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع





سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم



استقر سعر اليورو في البنك الأهلي عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع



سجل سعر اليورو في بنك مصر مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع