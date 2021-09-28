سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 28-9-2021

تراجع سعر الدينار الكويتي للبيع والشراء لدى البنوك بشكل طفيف أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 28-9-2020، وسط حالة من التذبذب شهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية بداية من مطلع شهر سبتمبر الجاري.



سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 28-9-2021



وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بين 48.46 جنيه و51.97 جنيه، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتي ما بين 52.326 جنيه و52.376 جنيه، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 52.0011 جنيه لـ 51.928 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع من 52.3436 جنيه لـ 52.388 جنيه.

واستقر سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" ببنك مصر للشراء عند 49.45 جنيه، وتراجع سعر البيع من 52.3132 جنيه لـ 52.283 جنيه، وفيما يخص سعر دينار كويتي "تحويل" استقر سعر الشراء عند 49.46 جنيه وتراجع سعر البيع من 52.3132 جنيه لـ 52.283 جنيه.

وسجل سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري 49.322 جنيه للشراء و52.283 جنيه للبيع، كما بلغ سعر دينار كويتي "تحويل" 49.322 جنيه للشراء، و52.283 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الدينار الكويتي لدى بنك الإسكندرية لـ 48.44 جنيه للشراء، و08 52.3 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك التجاري الدولي 49.3734 جنيه للشراء 52.3954 جنيه للبيع.

وتشهد دولة الكويت تطورًا إيجابيًا في بيئتها الاستثمارية على خلفية استعدادها إقرار تشريع جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى غضون الثلاثة أشهر القادمة، بهدف معالجة كافة المثالب القانونية التي تعترض سرعة إنجـاز مشروعات الشراكة بين القطاعين، وتذليل المعوقات التي تواجه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثناء طرح وتنفيذ مشروعاتها.

يشار إلى أن دولة الكويت قد شهدت معدلات متراجعة من حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورنا المستجد، إذ سجلت 37 إصابة محلية خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411 ألف و484، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب كورونا ليبلغ إجمالي حالات الوفيات 2446.

وتنظر الكويت استئناف حركة السفر مع دول الإتحاد الأوروبى بعد تصنيفها دوليًا بين الجهات الآمنة من الناحية الصحية لحركة السفر والطيران لدى دول الإتحاد الأوروبى".