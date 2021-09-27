حصاد القوى العاملة.. صرف 2.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بسيناء

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم، عددا من الأحداث الهامة، حيث قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد دراسة شاملة عن وظائف المستقبل في مصر خلال الـ20 سنة المقبلة، خاصة بعد جائحة كورونا، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في قطاعات الإنتاج المختلفة.

ولفت الوزير إلى أن تلك الدراسة تهدف إلى تغير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني وانتهاج رؤية استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني.

وأضاف “سعفان” خلال احتفال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم، بتخرج 239 طالبا من أبناء الأكاديمية بفرع القاهرة، أن خريجي حفل اليوم هم نواة لنهضة مصر والدول العربية في كافة المستويات.

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ومن جانبه قال أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية قامت خلال شهر أغسطس الماضي، في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد ترخيصي عمل للأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 151 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعمل ندوتين توعية، كما تم تلقى 69 شكوى عمالية وتم تسوية 14 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ27 شكوى، و22 شكوى ما زالت تحت البحث.

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وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، بتعيين 1090 شاباً، منهم اثنان من ذوي الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1136 شابا، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن الوزارة قامت خلال شهر أغسطس الماضي، بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، منها 10 آلاف جنيه لـ5 عمال منح مولود جديد، ومنحة زواج لعامل بمبلغ 3000 جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب، بإجمالي 6 آلاف جنيه، كما تم الانتهاء من صرف منحتي عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالي 2 مليون و894 ألفاً و500 جنيه لـ2982 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن تسجيل 34 عاملاً جديداً على المنظومة.

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التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة ماسمليانو فالنتي مدير الموارد البشرية والخدمات بشركة أيوك للنفط (IEOC) التابعة لشركة إيني الإيطالية، والتي تعمل في مجال البحث والاستكشاف عن النفط في مصر، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة والشركة في مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية للفنيين والمهندسين الراغبين في العمل بالشركات في قطاع البترول.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى حرص الوزارة على التعاون مع كافة الشركات العاملة في مختلف القطاعات داخل الأراضي المصرية خاصة في مجال التدريب المهني، والتدريب على أنشطة السلامة والصحة المهنية لتأهيل الشباب المصري على أعلى مستويات التدريب في مختلف قطاعات العمل.

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