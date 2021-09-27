الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الإفريقى يدعو للإسراع فى التصديق على معاهدة الوكالة الإفريقية للأدوية

معاهدة الوكالة الأفريقية
معاهدة الوكالة الأفريقية للأدوية

دعا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي للوكالة الأفريقية للأدوية ميشيل سيديبي، جميع الدول الأعضاء إلى التوقيع والتصديق على معاهدة إنشاء "الوكالة الأفريقية للأدوية" لدعم جهود الحفاظ على الصحة العامة.

وأشار سيديبي في بيان للاتحاد، اليوم الإثنين إلى أنه أجرى عدة لقاءات وزيارات لعدد من العواصم الأفريقية في الفترة من أبريل إلى يوليو 2021 لإسراع الخطى في انضمام الدول للمعاهدة، حيث أودعت الجزائر وبنين وغينيا والنيجر وسيراليون وثيقة التصديق على وكالة الأدوية الأفريقية، بينما وقعت مصر على المعاهدة عقب زيارة المبعوث، ومن المرتقب مصادقة كوت ديفوار والسنغال.

وأوضح: أنه حتى سبتمبر الجاري صادقت 17 دولة عضو على المعاهدة، من بينهم 12 دولة عضو (الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، غانا، غينيا، مالي، ناميبيا، النيجر، رواندا، سيشيل، سيراليون، زيمبابوي) صادقت على المعاهدة وأودعت الصك القانوني، في حين صادقت 5 دول أعضاء (الكاميرون، تشاد، الجابون، المغرب، تونس) على المعاهدة ولكنها لم تودع بعد وثيقة التصديق لدى المفوضية.

وشدد سيديبي على أن الانضمام لمعاهدة إنشاء وكالة الأدوية يضع الاتحاد الأفريقي على مسار صحيح نحو إنشاء مؤسسة صحية قارية ثانية من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تحسين تقديم الرعاية الصحية وتحسين الصحة للجميع في جميع أنحاء القارة على النحو المأمول في جدول أعمال أجندة 2063.

وأكد أن وكالة الأدوية ستعزز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي على تنظيم المنتجات الطبية من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية عالية الجودة وآمنة وفعالة في القارة.

يشار إلى أن المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي للوكالة الأفريقية للأدوية ميشيل سيديبي عُين في مارس الماضي من قبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، ليكون مسئولا عن الوصول العادل إلى الأدوية واللقاحات الجيدة والآمنة والفعالة لجميع الأفارقة.

الأفريقية للأدوية ميشيل سيديبي العواصم الأفريقية الجزائر اللقاحات

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وائل لطفي

الدوغرى

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