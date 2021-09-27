الأمم المتحدة تشارك فى معرض إكسبو 2020 بدبى أول أكتوبر

تشارك منظمة الأمم المتحدة في معرض "إكسبو 2020" الذي سينطلق بعد أيام قليلة في مدينة دبي وتمتد فعالياته على مدى 6 أشهر، في حضور يركز بشكل رئيسي على أهداف التنمية المستدامة.

جاء في بيان صدر عن المنظمة، اليوم الإثنين: "بعد جهود الإعداد والمشاركة التي استغرقت سنوات، وتأجيل دام عاما كاملا بسبب جائحة كوفيد-19، يفتح "إكسبو 2020" أبوابه للزائرين حضوريًا في 1 أكتوبر 2021 على مدى ستة أشهر. وتماشيًا مع الممارسة المُتبعة سابقًا ونظرًا لما يُمثله الاجتماع في معارض إكسبو الدولية من قيمة كبيرة، وبدعوة من حكومة الإمارات العربية المتحدة، فسوف تكون الأمم المتحدة حاضرة في "إكسبو 2020" في دبي".

وأضاف البيان أن حضور الأمم المتحدة في "إكسبو 2020" سيركز على البرامج والأنشطة التي تتمحور حول أهداف التنمية المستدامة، والأيام الدولية وأسابيع الموضوعات، "فضلًا عن هذا، وبفضل الدعم السخي المقدم من إكسبو 2020 وحكومة الإمارات العربية المتحدة، فسوف يكون لدى الأمم المتحدة مساحة مخصصة باسم UNHub، في الجناح المخصص لأهداف التنمية المستدامة".

وأشار البيان إلى أنه بجانب فريق صغير نسبيًا بقيادة ماهر ناصر، المفوض العام للأمم المتحدة في "إكسبو 2020 دبي"، ودينا عساف نائبة المفوض العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة، تتولى وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة المعنية زمام الأمور فيما يتعلق بالأيام الدولية والفعاليات والأنشطة ذات الموضوعات خلال فترة "إكسبو 2020" التي تمتد على مدار ستة أشهر.

ولفت البيان إلى أن "إكسبو 2020" يعد فرصة لاستعراض الآلية التي تعمل بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التعامل مع التحديات العالمية وتهيئة عالم يزدهر فيه الجميع في سلام، وكرامة ومساواة على كوكب صحي.

ووفقًا للبيان، فقد دعت الأمم المتحدة البلدان المشاركة إلى تسليط الضوء على عملهم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة أثناء أسبوع الأهداف العالمية المُقرر في الفترة من 16 إلى 22 يناير 2022.

ويُعد إكسبو 2020 أول معرض إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وتشارك فيه 192 دولة، لكل منها جناح خاص، ويعتبر الأكثر تنوعًا في تاريخ معارض إكسبو الدولية.