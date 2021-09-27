اليونان: ارتفاع حاد فى أعداد المحتجزين المصابين بكورونا فى المستشفيات

أعلنت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الإثنين، تسجيل ارتفاع حاد في عدد المرضى الذين يخضعون للرعاية الصحية في وحدات الرعاية المركزة جراء إصابتهم بفيروس كورونا كوفيد-19 وتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ 423 حالة مقارنة بـ 348 حالة أمس الأحد.

وأفادت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة: أنه تم تسجيل 2130 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 648 ألفًا و91 إصابة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 14 ألفًا و727 حالة عقب تسجيل 47 وفاة جديدة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.