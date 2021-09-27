الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تعتزم تمديد حالة الطوارئ على الحدود لوقف تدفق المهاجرين

وزير الداخلية البولندي
وزير الداخلية البولندي

طلب وزير الداخلية البولندي من الحكومة، الإثنين، تمديد حالة الطوارئ على طول الحدود مع بيلاروس لمدة 60 يومًا رغم اعتراضات منظمات خيرية ومجموعات إعلامية.

وتدابير الطوارئ التي فرضت في وقت سابق هذا الشهر للتصدي لموجة هجرة غير قانونية، تحظر على جميع المواطنين، ومن بينهم الصحافيون والمنظمات الخيرية الاقتراب من الحدود.

وقال وزير الداخلية، ماريوش كامينسكي، خلال مؤتمر صحفي: "سأوصي الحكومة بتمديد حالة الطوارئ على الحدود البولندية البيلاروسية".

وحذر كامينسكي أيضًا من أن عشرات المهاجرين الذين اعتقلتهم السلطات البولندية حتى الآن "كانوا يحملون إثباتات على التطرف"، ومن بينها ارتباطات بطالبان وتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف: أن بعض أولئك المهاجرين كانوا يقيمون في روسيا.

وقالت الوزارة إن ما مجموعه 8200 شخص مُنعوا من عبور الحدود، وبأن 1200 شخص عبروا الحدود اعتُقلوا.

وكانت مجموعات غير حكومية قد حذرت من أزمة إنسانية تطال المهاجرين العابرين الحدود مع انخفاض درجات الحرارة، وطلبت السماح بالوصول إليهم لتقديم مساعدة طبية.

كما اتهمت الحكومة بتطبيق سياسة تمنع المهاجرين من التقدم بطلبات لجوء وتجبرهم على العودة أدراجهم عبر الحدود إلى بيلاروس.

قضى ستة مهاجرين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروس في موجهة المهاجرين ردًا على العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام المدعوم من روسيا بسبب قمع المعارضة. 

وفي سياق متصل، قال وزير داخلية بولندا، ماريوس كامينسكي، للصحفيين في وارسو، اليوم، إن العديد من المهاجرين غير الشرعيين، المحتجزين على الحدود البيلاروسية البولندية يشكلون تهديدًا إرهابيًا.

وأضاف الوزير: “سجلنا منذ بداية أغسطس، 9400 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني، تم قمع 8200 منها بنجاح”. 

وتم اعتقال حوالي 1200 مهاجر غير شرعي ووضعوا في مراكز حراسة.

وأضاف كامينسكي أن "الكثير منهم بدون أي وثائق، وبعضهم لديه وثائق مزورة"، وشدد على أن ثلثيهم يخضعون لإجراء "تدقيق خاص".

وزعم الوزير البولندي، بأن "كل عاشر من بين المحتجزين كانت له على الأغلب علاقات مع المنظمات الإرهابية وعصابات التهريب ومرتكبي الجرائم الأخرى، وبعضهم كان مرتبطا في السابق بقوات الأمن أو منظمات مسلحة أخرى".

وزير الداخلية البولندي الطوارئ بيلاروس هجرة غير قانونية ماريوش كامينسكي الحدود البولندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

شوقى غريب مديرًا فنيًا للمنتخب الأوليمبى

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

«انخفاض تدريجى».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ارتفاع إصابات كورونا خلال أسابيع من بدء الموجة الرابعة (إنفوجراف)

حقيقة فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بـ150 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ.. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات فى الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟

الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومات إسرائيل المتعاقبة مسئولية إضاعة فرص السلام