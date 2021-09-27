الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل خطف طفلة واغتصبها في مقابر الحوامدية

حبس
حبس

أصدرت اليوم الإثنين محكمة جنايات الجيزة حكما يقضي بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه باختطاف طفلة واغتصابها في المقابر بمنطقة الحوامدية في الجيزة.

واتهمت النيابة المتهم بأنه يوم 3 أغسطس خطف المجني عليها شروق مصطفى عبدالباسط 7 سنوات بالتحايل وذلك بأن التقي بها حال تواجدها رفقة والدتها وصحبها تحت زعم استحضار مأكل لها ولما أقصاها بعيدا عن زاويها قام بجرمه وأوقع المتهم المجني عليها بغير رضاها بأن اصطحبها إلى منطقة بعيدة عن أعين المارة "المقابر" وطرحها أرضا حاسرا عنها ملابسها ومارس معها الجنس.

وشهدت والدة المجني عليها رباب محمد أحمد 29 ربة منزل، إنها حال تواجدها بالمحيط حضر لديها المتهم وطلب منها السماح لنجلتها المجني عليها بمرافقته وما أن بلغ منطقة المقابر حتى اقتاد ابنتها إلى داخلها واعتدى عليها جنسيا، فاستغاثت نجلتها صراخا إلى أن تناها صوتها لإسماع المارة وتم ضبط المتهم.

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