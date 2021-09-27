الإثنين 27 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير التي شهدتها الإدارة العامة للتخطيط  والتنمية العمرانية، والتي تضم 4 إدارات بالديوان، إدارة التخطيط العمراني، وإدارة التنسيق الحضاري، وإدارة تطوير العشوائيات، وإدارة متابعة تنفيذ المشروعات، بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير إدارة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ،كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه عدد من الإدارات والأقسام بالديوان، لمتابعة سير العمل بها.

يأتي ذلك ضمن أعمال التطوير التي يشهدها ديوان المحافظة، لتسهيل مهمة العاملين بها لتأدية الخدمات للجمهور في سهولة ويسر، واطلع محافظ كفر الشيخ على آخر المستجدات والأعمال في الإدارات الأربع التي تشهدها، وخاصة تطوير المناطق الغير مخططة، والمشروعات الجاري إنشاؤها والتي تشهدها مراكز ومدن المحافظة في كافة القطاعات الخدمية.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ العاملين بالإدارات الأربعة عما يقومون به من أعمال، موضحاً المهام التي يجب القيام بها لإنجاز الأعمال المكلفين بها والملفات الخاصة بالإدارات وخاصة إدارة التخطيط العمراني والمشروعات وتطوير العشوائيات.

فيما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ميدان أحمد عابدين، استعدادًا لافتتاحه قريبًا، كما تفقد عدد من شوارع غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير التي تشهدها المحاور المرورية الجديدة، كما قاد محافظ كفر الشيخ حملة لإزالة الإشغالات بعدد من الأحياء والشوارع، محذرًا من التعدي على الشوارع الرئيسية، مؤكدًا أن الشارع حق للمواطن، موجها اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بشن حملات لإزالة الإشغالات، كما وجه بإنشاء محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية. 

كفر الشيخ تطوير الادارة التنمية التخطيط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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