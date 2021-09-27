تامر حسنى يقبّل يد طفل معجب من ذوى الهمم ثلاث مرات على المسرح (فيديو)

يحرص أسطورة مصر تامر حسنى، على ترسيخ دوره الإنسانى بجانب دوره الفنى الناجح، ففى لفتة إنسانية جديدة ممزوجة بخفة ظله المعتادة، تجمعه مع طفل من محبينه من ذوى القدرات الخاصة فاجأه بتقبيل يده، فأسرع نجم الجيل بتوقفه عن غناء أغنية "نور عينى"، وقام بتقبيل يد الطفل، حيث وقف الطفل بالقرب من المسرح وأخد يردد أغانى النجم معه، وبمجرد أن رآه النجم تامر حسنى قام بتحيته والإمساك بيده، ولكن الطفل من شدة تعلقه وحبه لتامر حسنى فاجأه بتقبيل يده أمام الجميع فبادر النجم بتقبيل يد الطفل فى المقابل، ولكن الطفل لم يتوقف وقام بتقبيل يد النجم مرتين على التوالى تعبيرًا عن شده حبه له وإعجابه به، فرد تامر حسنى بتقبيل يده للمرة الثالثة.



وقام الجمهور بالتصفيق الحاد للنجم تامر حسنى على هذه اللفتة الإنسانية وحرصه على جبر الخواطر واهتمامه الشخصى بجمهوره ومعجبيه، واصفين ما قام به النجم بأنه سر نجاحه وتميزه المنقطع النظير، كما أشاد الجمهور بخفة ظل النجم تامر حسنى الذى قام بتقبيل يد الطفل ثلاث مرات على التوالي وهو يضحك من قلبه.

ويمتاز تامر حسنى عن أغلب النجوم بمواقفه الإنسانية، وهنا يتضح أهمية أن يكون الفنان قدوة لجمهوره وأن يكون مثلاً أعلى بالنسبة للمواطن العادى، فرأيناه فى مواقف إنسانية لا تعد ولا تحصى من قبل، على سبيل المثال فاجأ فتاة تدعى "ندى" والتي تعانى من ورم سرطانى في يدها، بتحقيق حلمها برؤيته وسماع صوته، وعندما تواصلت أسرة "ندى" وبعض المقربين، مع النجم تامر حسنى، فاتفق معهم على اصطحابها للاستديو الخاص به، وبمجرد رؤيته انتابتها حالة من السعادة وشاركها في غناء أغنية "مبطلناش إحساس".

وكان أسطورة مصر النجم تامر حسنى، قد حطم رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخه الفني، بعد إحيائه حفلين متتاليين فى الإسكندرية، بحضور جماهيرى ساحق وغير مسبوق، حيث يعد تامر النجم الوحيد الذي حقق حفلتين مباعتين في يومين متتاليين تحت شعار "كامل العدد"، إذ يحرص جمهور نجم الجيل على حجز حفلاته بمجرد البدء فى الإعلان عنها.