الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسنى يقبّل يد طفل معجب من ذوى الهمم ثلاث مرات على المسرح (فيديو)

جريدة الدستور

يحرص أسطورة مصر تامر حسنى، على ترسيخ دوره الإنسانى بجانب دوره الفنى الناجح، ففى لفتة إنسانية جديدة ممزوجة بخفة ظله المعتادة، تجمعه مع طفل من محبينه من ذوى القدرات الخاصة فاجأه بتقبيل يده، فأسرع نجم الجيل بتوقفه عن غناء أغنية "نور عينى"، وقام بتقبيل يد الطفل، حيث وقف الطفل بالقرب من المسرح وأخد يردد أغانى النجم معه، وبمجرد أن رآه النجم تامر حسنى قام بتحيته والإمساك بيده، ولكن الطفل من شدة تعلقه وحبه لتامر حسنى فاجأه بتقبيل يده أمام الجميع فبادر النجم بتقبيل يد الطفل فى المقابل، ولكن الطفل لم يتوقف وقام بتقبيل يد النجم مرتين على التوالى تعبيرًا عن شده حبه له وإعجابه به، فرد تامر حسنى بتقبيل يده للمرة الثالثة.


وقام الجمهور بالتصفيق الحاد للنجم تامر حسنى على هذه اللفتة الإنسانية وحرصه على جبر الخواطر واهتمامه الشخصى بجمهوره ومعجبيه، واصفين ما قام به النجم بأنه سر نجاحه وتميزه المنقطع النظير، كما أشاد الجمهور بخفة ظل النجم تامر حسنى الذى قام بتقبيل يد الطفل ثلاث مرات على التوالي وهو يضحك من قلبه.

ويمتاز تامر حسنى عن أغلب النجوم بمواقفه الإنسانية، وهنا يتضح أهمية أن يكون الفنان قدوة لجمهوره وأن يكون مثلاً أعلى بالنسبة للمواطن العادى، فرأيناه فى مواقف إنسانية لا تعد ولا تحصى من قبل، على سبيل المثال فاجأ فتاة تدعى "ندى" والتي تعانى من ورم سرطانى في يدها، بتحقيق حلمها برؤيته وسماع صوته، وعندما تواصلت أسرة "ندى" وبعض المقربين، مع النجم تامر حسنى، فاتفق معهم على اصطحابها للاستديو الخاص به، وبمجرد رؤيته انتابتها حالة من السعادة وشاركها في غناء أغنية "مبطلناش إحساس".

وكان أسطورة مصر النجم تامر حسنى، قد حطم رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخه الفني، بعد إحيائه حفلين متتاليين فى الإسكندرية، بحضور جماهيرى ساحق وغير مسبوق، حيث يعد تامر النجم الوحيد الذي حقق حفلتين مباعتين في يومين متتاليين تحت شعار "كامل العدد"، إذ يحرص جمهور نجم الجيل على حجز حفلاته بمجرد البدء فى الإعلان عنها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

ارتفاع إصابات كورونا خلال أسابيع من بدء الموجة الرابعة (إنفوجراف)

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

«انخفاض تدريجى».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

عادات تفعلها بعد سن الأربعين تتسبب في إصابتك بالنوبات القلبية

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

حقيقة فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بـ150 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ.. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

مهرجان الإسكندرية السينمائي

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

محطة تل أبيب

المزيد

ابتعد عن «أسلوب نتنياهو».. بينيت يناقش 3 ملفات في الأمم المتحدة

إصابات واشتباكات وتخطيط لعملية.. ماذا يحدث عند "قبر يوسف" بالضفة الغربية؟

الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومات إسرائيل المتعاقبة مسئولية إضاعة فرص السلام