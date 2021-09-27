دراسة: 86% من المؤسسات السعودية تعرضت لهجوم إلكتروني خلال جائحة كورونا

كشفت دراسة عن أن 86٪ من المؤسسات السعودية عانت من هجوم إلكتروني مؤثر على الأعمال ويرجع ذلك إلى الثغرات الأمنية في التكنولوجيا المُستخدمة أثناء جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الدراسة بعنوان مستقبل الأمن الإلكتروني في عالم العمل الجديد"، وهي دراسة أجريت على أكثر من 1300 من قادة الأمن والمديرين التنفيذيين للأعمال وموظفين عن بُعد، وتتضمن 104 أفراد من المملكة العربية السعودية، أجرتها مؤسسة Forrester Consulting بتكليف من شركة Tenable.

وتابعت أدت الجائحة إلى تسريع العمل عن بُعد في الكثير من المؤسسات السعودية ففي الواقع يعمل لدى 91٪ من المؤسسات الآن موظفون عن بعد، وارتفعت تلك النسبة التي كانت تبلغ 34% فقط في بداية عام 2020. تخطط حاليًا الغالبية العظمى من المؤسسات (91٪) لاعتماد نموذج العمل عن بُعد هذا بشكل دائم.

ولتسهيل عالم العمل الجديد، زاد الاعتماد على السحابة، ونقلت سبعة وسبعون بالمائة من المؤسسات السعودية وظائف الأعمال المهمة إلى السحابة - بما في ذلك الموارد البشرية (80٪) والمحاسبة والموارد المالية (60٪).

ومع ذلك، فإن هذا التغيير في ممارسات العمل قد زاد من المخاطر على المؤسسات. من خلال قبولهم، فإن 63٪ من المؤسسات السعودية مستعدة لدعم استراتيجيات القوى العاملة الجديدة من وجهة نظر أمنية، بينما يعتقد 67٪ أن نقل وظائف الأعمال المهمة إلى السحابة يُعرض المؤسسة للمخاطر الإلكترونية المتزايدة.

وعند النظر إلى تأثير هذه المخاطر المتزايدة، فإن الجهات التي تُشكل تهديدًا تستغل تلك المخاطر. تعرضت ثمانية وتسعون بالمائة من المؤسسات لهجوم إلكتروني مؤثر على الأعمال في الأشهر الـ 12 الماضية، مع وقوع 33 % ضحية لخمسة أو أكثر. أفادت 57٪ من المنظمات السعودية أن هذه الهجمات استهدفت الموظفين الذين يعملون عن بعد.

وأصبحت استراتيجيات العمل عن بُعد والعمل الهجين أمرًا واقعًا وكذلك ستستمر المخاطر التي تسببها ما لم تتعامل المؤسسات مع يبدو عليه الهجوم الجديد.



وتكشف هذه الدراسة عن مسارين للمضي قدمًا من خلالهما - أحدهما مليء بالمخاطر غير المُدارة والهجمات الإلكترونية التي لا هوادة فيها والآخر يُسرع من إنتاجية الأعمال والعمليات بطريقة آمنة. لدى قادة الأمن المعلوماتي والرؤساء التنفيذيين الفرصة والمسؤولية لتسخير قوة التكنولوجيا بشكل آمن وإدارة المخاطر الإلكترونية للتعامل مع عالم العمل الجديد."

تعمل فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن على طرح أدوات الاتصال والتعاون والإنتاجية بسرعة، مع نقل البيانات المهمة للأعمال إلى السحابة لدعم بيئة العمل عن بُعد والعمل الهجين. يجب على المؤسسات إعادة تقييم نهجها في الحفاظ على الأمن، بما يتماشى مع الأعمال، من أجل تقليل المخاطر التي تنشأ بفاعلية.

وتابعت الدراسة أدت الجائحة إلى انهيار محيط المؤسسات وتم اعتماد ممارسات اعتماد السحابة والعمل عن بُعد بحذر في المملكة العربية السعودية، ولكن في الأشهر الثمانية عشر الماضية تزايد هذا الانتقال بشكل كبير.