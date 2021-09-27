الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر تُشارك في حوارات التحول الرقمي التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حوارات التحول الرقمي المستدام التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، عبر الإنترنت، في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر. 

وسيسبق الاجتماع جلسة الوافدين الجُدد للجنة الدراسات 5 ولجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات اليوم الإثنين 27 سبتمبر، وستعقب حوارات التحول الرقمي المستدام اجتماعات الفريق الإقليمي لمنطقة إفريقيا التابع للجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات، والفريق الإقليمي للمنطقة العربية والفريق الإقليمي لمنطقة أمريكا اللاتينية.
 
والموضوع الرئيسي لهذا الحدث الذي سيتم تنظيمه عبر الإنترنت هو قيادة حوار عالمي بشأن التحول الرقمي المستدام (لا سيما في مناطق إفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية) وبشأن أهداف التنمية المستدامة. 

والهدف الرئيسي يتمثل في توفير منبر دولي يمكن من خلاله لجميع أصحاب المصلحة الالتقاء لتبادل خبراتهم وتحديد الحلول والفرص المشتركة فيما يتعلق بالتحول الرقمي المستدام، كما يشجع الحدث على إلقاء نظرة فاحصة على دور السياسات والمعايير الدولية في العملية وكيف يمكنها أن تسهل التغيير الإيجابي. 

ومن خلال إجراء حوارات هادفة، سيعيد الحدث تشكيل الخطاب العالمي بشأن التحول الرقمي ويؤدي إلى تهيئة فرص جديدة للتعاون والتآزر.
ومن المتوقع أن يجمع الحدث كبار واضعي السياسات وقادة الأعمال وخبراء الصناعة وممثلين من مناطق إفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والهيئات الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية الأخرى والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وغير ذلك من الجهات ذات الصلة.
وجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس عام 1865 وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تختص بالقضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو إحدى أقدم الهيئات العالمية القائمة.

مصر وزارة الاتصالات الاتحاد الدولى للاتصالات حوارات التحول الرقمي 2021 سبتمبر

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وائل لطفي

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