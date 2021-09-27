«الأياتا» تعقد اجتماعها السنوي في أكتوبر

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، عن البرنامج والمتحدثين باسم القمة العالمية للنقل الجوي (WATS)، التي ستعقد بالتزامن مع الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (AGM) في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر2021.

وقال ويلى والش المدير العام للإتحاد الدولى للنقل الجوي:"أنا متحمس جدا لأن القمة العالمية للنقل الجوي ستعقد مرة أخرى بالتزامن مع الإجتماع السنوي للأياتا كحدث مباشر للمرة الأولى منذ يونيو 2019. مشيرا إلى أن المؤتمرات الإفتراضية، التي كان يتم عقدها خلال الفترة الماضية، بسبب جائجة فيروس كورنا المستجد، ليست بديلا عن أهمية عقد هذة المؤتمرات عندما يلتقي الناس وجها لوجه".

وأضاف والش بإنة فى الوقت الذى نخطط فية للتعافي الصناعي من جائحة فيروس كورونا ومعالجة القضايا الحرجة المتعلقة بتغير المناخ، ستكون المناقشات والمناقشات الشخصية بين كبار قادة الصناعة وأصحاب المصلحة ذات أهمية خاصة".

وأوضح أن موضوعات الدورة القادمة سوف تشمل معالجة تحدي تغير المناخ، وإعادة ربط العالم بأمان ،بالإضافة إلى بحث التنوع والإدماج في مجال الطيران، والتعاون مع جميع الشركاء ، فى مجال النقل الجوى وأيضا ، الشحن الجوي. مشيرا إلى أن اللقاءات الجانبية التى سيتم عقدها بين جميع المشاركين فى الاجتماع السنوي لاتحاد النقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوى سيكون لها أثرا إيجابيا كبيرا ،فى خلق مزيد من التعاون فى مجال العمل على سرعة تعافى صناعة النقل الجوى ، من أثار الجائحة التى أضرت بة بصورة كبيرة.

وقال ويلى والش المدير العام لإتحاد النقل الجوى أن الدور المنوط بة الطيران فى مجال تغيير المناخ سيكون على قمة جدول الأعمال. كما سيتم عقد جلسات حول مستقبل الشحن الجوي بعد أدائه البطولي خلال الأزمة، وإعادة الاتصال العالمي بأمان، إلى جانب سلسلة من اللقاءات التي تجمع المديرين التنفيذيين لشركات الطيران مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في الصناعة بما في ذلك مقدمي البنية التحتية ومصنعي المعدات الأصلية وغيرهم من الموردين.

وستلقي الكلمة الرئيسية راشيل كايت، عميدة كلية فليتشر بجامعة تافتس والممثلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس التنفيذي للطاقة المستدامة للجميع.