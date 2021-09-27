الهند تطلق منظومة هوية صحية رقمية لأكثر من 1.3 مليار شخص

أطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي برنامجا لتأسيس سجلات هوية صحية رقمية فريدة لأكثر من 1.3 مليار شخص والسماح لهم بالوصول إلى سجلاتهم عبر الإنترنت، في إطار جهود لتعزيز الكفاءة في نظام الرعاية الصحية المتضرر بوباء كورونا .

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن "مهمة أيوشمان بهارات الرقمية"، التي تم كشف النقاب عنها اليوم الاثنين، تهدف إلى إنشاء بنية تحتية صحية رقمية لتوفير تغطية صحية شاملة بأرقام تعريف صحية فريدة لجميع المواطنين.

وسوف تسمح الخدمة للمواطنين بربط جميع سجلاتهم الصحية بالرقم التعريفي من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.

ويأتي إطلاق البرنامج وسط مخاوف بشأن الخصوصية والمراقبة المتزايدة في الهند، نظرا لعدم وجود قانون لحماية البيانات في البلاد، وتقوم لجنة من النواب بفحص مشروع قانون.

وقال المعارضون إن الحكومة تستغل الوباء للدفاع عن قضية رقمنة السجلات الصحية.

وقال مودي في كلمة: "اليوم يبدأ مهمة لديها القدرة على إحداث تغيير ثوري في المرافق الصحية في الهند".

وأضاف أنه يمكن للناس الآن استخدام المنصة الرقمية للوصول إلى مجموعة من الخدمات الصحية.

وقد أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 26041 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 33 مليوناً و678 ألفا و786 حالة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية ، إنه تم تسجيل 276 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 447 ألفاً و194 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 299 ألفاً و620 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 32 مليوناً و931 ألفاً و972 شخصاً.