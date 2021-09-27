الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السيد»: أسعار الدواجن سجلت في المزارع 25 جنيها للكيلو

دواجن مجمدة
دواجن مجمدة

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن سجلت في المزارع 25 جنيها للكيلو وفي الأسواق المحلية بـ29 جنيها للكيلو يصل للمستهلك كحلقة أخيرة وهذه الأسعار يتم الإعلان عنها وفقا لأسعار بورصة الدواجن التي تعلن عن الأسعار بشكل يومي.

الحلقات الوسيطة لتداول وبيع الدواجن تساهم في ارتفاع الأسعار

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريح لـ«الدستور» أن الحلقات الوسيطة في التداول الدواجن من المزارع والتجار ووصولا إلى المستهلك هي التي قد تكون سببا في ارتفاع الأسعار فضلا أن ارتفاع في أسعار الكتكوت في المزارع من 9 جنيهات إلى 11 جنيها يساهم في ارتفاع الأسعار رغم تراجع أسعار الأعلاف الذي يصل نحو 7850 جنيها للطن ويمثل نسبة 70 % من مدخلات ومستلزمات الإنتاج المحلي.

القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين دورها رمانة الميزان في الأسواق
وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين تقوم بدور رمانة الميزان لضبط الأسواق المحلية وتقضي على انفلات الأسواق، حيث تطرح الدواجن المجمدة بـ37 جنيها وهو أقل من السوق بفارق يصل 2 جنيه و3 جنيهات في الكيلو الواحد.

بيض المائدة يرتفع لـ50 جنيها بسبب قلة المعروض

وأعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البيض المائدة ارتفعت في المزارع لـ43 جنيها للطبق الواحد أصناف الأبيض و47 جنيها للمستهلك بينما ارتفعت أسعار البيض الأحمر لـ50 جنيها للمستهلك.

 

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