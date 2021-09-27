التحقيق في العثور على جثة شاب بصندوق قمامة بعين شمس

تباشر النيابة العامة بعين شمس، التحقيق في العثور على جثة شاب متعفنة وملقاه بصندوق القمامة بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي مفادة وجود رائحة كريهة تنبعث من أحد صناديق القمامة وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشاب، سائق مركبة توك توك، في حالة تعفن وملقاة بصندوق القمامة منذ حوالي 3 أيام ومصاب بطعنة نافذة أودت بحياته وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وجاري سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.