القبض على عاطل وراء سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالساحل

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض واقعة سرقة مشغولات ذهبية و4 فيزا كارت من داخل شقة بالساحل، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه.

تلقى قسم شرطة الساحل بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائـرة القسم، باكتشافه كسـر باب شـرفة الشقة محـل سـكنه، وسرقة (مشغولات ذهبيـة- 4 فيزا كارت).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، ومقيم بالعقار محل البلاغ).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضـبطه، وبمواجهته اعتـرف بارتكابه الواقعـة بأسلوب "التسلق وكسر باب الشرفة" باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وتـم بإرشاده ضبـط كافـة المسـروقات المستولى عليهـا بمسكنه، وكـذا السـلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.