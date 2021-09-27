تفاصيل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 27-9-2021

شهدت محركات البحث الإلكترونية، عمليات بحث كبيرة على أسعار مواد البناء في مصر، ومنها أسعار الحديد والجبس، وتستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير أسعار الحديد اليوم الاثنين 27/9/2021.

أسعار مواد البناء اليوم في مصر

واصلت أسعار طن الحديد اليوم الإثنين 27/9/2021، حالة الاستقرار الجماعي التي تشهدها منذ أيام في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار في الشركات من 14700 جنيه وحتى 13700 جنيه للطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم الإثنين

سجل سعر طن الحديد اليوم الإثنين، في شركة عز، 14700 جنيه.

بينما وصل سعر طن الحديد اليوم الإثنين، في شركة العتال، 14600 جنيه.

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في حين استقر سعر الحديد اليوم الإثنين، بشركة بشاي عند 14500 جنيه.

ووصل سعر الحديد اليوم الإثنين، في شركة المصريين، إلى 14400 جنيهًا.

وجاء سعر طن الحديد اليوم الإثنين، بشركة "العشري، 13700 جنيهًا، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد بشركات "مصر ستيل، المعادي، الكومي، المراكبي، سرحان، وعطية".

أسعار طن الجبس اليوم الإثنين

شهدت أسعار طن الجبس اليوم الاثنين 27/9/2021، استقرارًا في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت بين 860 جنيهًا للطن الواحد، وحتى 580 جنيهًا للطن الواحد.

بلغ سعر طن الجبس اليوم الإثنين، في شركة سيناء، 860 جنيهًا.

ووصل سعر طن الجبس اليوم الإثنين، في شركة الدولية إلى 710 جنيهات.

في حين استقر سعر طن الجبس اليوم الإثنين، في شركة المعمار، بنحو 690 جنيهًا.

بينما بلغ سعر طن الجبس اليوم الإثنين، في شركة العامرية نحو 655 جنيهًا.

واستقر أيضًا، سعر طن الجبس اليوم الإثنين، في شركة مصر سيناء، بنحو 650 جنيهًا.

بينما جاء سعر طن الجبس اليوم الإثنين، في شركة السويس، مستقرًا عند 580 جنيهًا.