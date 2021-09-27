منع مراوح الأسقف وكاميرات مراقبة.. إجراءات «التعليم» بشأن العام الدراسي الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة إجراءات بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، المقرر في شهر أكتوبر المقبل.

جاء أبرزها كالتالي:

- إعداد خطة محكمـة للإشراف اليومي لتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة لمواجهة المخاطر والحفاظ على الأرواح والمنشآت.

- قيام مديري المدارس بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسي للتأكد من سلامتها قبل بداية الطابور.

- التأكد من وجود وتنفيذ خطط التأمين للمدارس وخطط الطوارئ والإخلاء بهدف تفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث.

- تنظيم عملية دخـول التلاميذ صباحاً وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

- عدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد مـن خروج جميع العاملين والطلاب وتسليمها المكلف بتلك الأعمال.

- عدم مغادرة المعلمين للفصـول إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للحصـة وفـي حالـة المغـادرة للضـرورة القصـوى يقـوم مشرف الـدور بالتواجد بالفصـل لحين عودة المعلم أو توفير بديل.

- التأكد مـن خلو المدرسة مـن جميع التلاميذ عدا المشتركين في المجموعات المدرسية أو ممارسي الأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها والتأكد من تمام مغادرتهم بعد.

- إشراف المعلمين علـى خروج جميع التلاميذ بنظـام إلـى فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان.

- تسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس مع تحديد يوم أو يومين فقط لمقابلة أولياء الأمور من خلال لجنة الحماية المدرسية وذلك لمتابعة أبنائهم وحتى لا تتأثر العملية التعليمية.

- عدم السماح بدخول السيارات بجميـع أنواعهـا وكـذلك الـدراجات البخاريـة "الموتوسيكلات" إلى أفنية المدارس.

- التنسيق مع مسؤولي المباني أو هيئة الأبنية التعليمية للتأكد من وجود أغطية لغرف الصرف الصحي "بالوعات المجاري" بالمدارس.

- خلو المدرسة من اي اسلاك كهربائية عشوائية، خاصة الموصلة بالكولدير

- منع تركيب مراوح بأسقف الفصـول واستبدالها بمرواح جانبية.

- التنسيق مع رؤساء الأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج.

- منع إقامة أكشاك أو أماكن انتظار بجوار أسوار المدارس حتى لا تعوق عملية الدخول والخروج والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

- التنبيه على جميع العاملين بالمنشآت التعليمية في حالة العثور على أي جسم غريب والاشتباه عـدم الاقتراب منه والإبلاغ الفوري لإدارة الحماية المدنيـة.

- تفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها وكذا التأكيد على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

- التأكيد على تركيب منظومة كاميرات مراقبة بالمدارس تأمينـًا لـهـا ضـد أخطـار السرقة وأعمال التخريب.

- تفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

- تفعيل الإجراءات اللازمـة حـول المنشآت التعليمية بكافة مستوياتها بالتنسيق مع جميع المديريات لضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

- بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والتضحية من أجل الوطن والحفاظ على الهوية الوطنية.

- التنسيق الكامل بين مسؤولي أمن الإدارات التعليمية والمديرية والتواصل مع مديرى المدارس بهدف سرعة الإبلاغ عن أية معوقات قد تحدث أثناء اليوم الدراسي أو إخطـار غرفة عمليات الإدارة التعليمية والمديرية والوزارة.