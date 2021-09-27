الأضخم على مستوي العالم.. أبرز المعلومات عن محطة معالجة مياة بحر البقر

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، محطة معالجة مياه مصرف «بحر البقر» التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن محطة بحر البقر، كالتالي:

- يبلغ طول مصرف بحر البقر، حوالى 190 كيلو متراً، ويعتبر من أخطر منابع التلوث البيئي في مصر.

- يتكلف المشروع حوالي 20 مليار جنيه.

-طاقته الإنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء.

- تساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

-هو الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مروراً بعدد 5 محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والقليوبية، وينتهي بصرف ما بداخله فى بحيرة المنزلة.

-يهدف إلى معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي، ومنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وتحسين البيئة في شرق الدلتا.

-وتعمل المحطة بتصرف يبلغ نحو ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم

-تشمل المحطة معامل تحليل نوعية المياه، مبنى تخزين المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة، ومحطة توليد الكهرباء، ومبنى إداري، وعيادة.

-يتكون من عدد (4) مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة وتشمل مبنى طلمبات مأخذ المياه -أحواض الخلط السريع - أحواض الخلط البطئ - أحواض الترسيب - المرشحات ذات الأقراص – أحواض الأوزون - خزانات الكلور والمياه المعالجة وخطوط معالجة الحمأة.

-وتضم أحواض تكثيف الحمأة - مباني التجفيف الميكانيكي - وحدات تجفيف الحمأة بالطاقة الشمسية و المنطقة الإدارية والتى تشمل (مبنى الإدارة الرئيسى – مبنى العاملين – المسجد –المولدات –المحولات – الورش - الكيماويات –الكلور – الأوزون )- شبكات الطرق الداخلية وأعمال تنسيق الموقع العام.

-يشمل قناة مخرج خاصة بالمياه المعالجة من محطة المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر.