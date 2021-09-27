هزة أرضية بقوة «5.7 ريختر» تضرب أكبر جزر دولة الفلبين

ضربت هزة أرضية بقوة 5.7 درجة فجر الإثنين الجزيرة الرئيسية في الفلبين دون أن تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار، حسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي ومسؤولين محليين.

ووقعت الهزة قبالة مقاطعة باتانجاس في جزيرة لوزون عند الساعة 1.12 صباحا بالتوقيت المحلي فيما استيقظ سكان العاصمة مانيلا المجاورة على اهتزاز مبانيهم.

وسجلت الهزة على عمق 98 كيلومترا وحذرت وكالة الزلازل المحلية من وقوع أضرار وهزات ارتدادية.

وقال خوسيه كلايد يايونج المسؤول في إدارة الكوارث في مدينة تاغايتاي في مقاطعة كافيت المجاورة إن الهزة كانت قوية وحتى الآن لم تقع حوادث غير متوقعة مرتبطة بالزلزال".

وعلى صعيد آخر أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

وفي أبريل الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 من بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.

وفي وقت سابق، نقلت الأنباء عن هيئة المسح الجيوفيزيائي الأمريكي (USGS)، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.0 درجات بالقرب من مدينة كيميروفو في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

وذكرت الهيئة، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 20:41 بالتوقيت العالمي (23:41 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 125 كيلومترا شمال غرب كيميروفو، وعلى بعد 36 كيلومترا من قرية إنسكوي، و 42 كيلومترا من مدينة كيسيليفسك، وبؤرته على عمق 14.8 كيلومترا