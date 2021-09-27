الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إطلاق سراح 10 طلاب نيجيريين مخطوفين بعد دفع فديتهم

نيجيريا
نيجيريا

أفرج مسلحون في نيجيريا عن 10 طلاب مخطوفين في ولاية كادونا شمال غربي البلاد، بعد حصولهم على الفدية.

 

وقال القس جون هاياب في تصريح لـ"أسوشيتد برس" إنه "تم الإفراج عن الطلاب بعد ظهر الأحد، بعد نحو ثلاثة أشهر من اختطافهم على أيدي مسلحين في كادونا".

 

وأضاف أن "11 من بين 121 طالبا بمدرسة بيت إيل المعمدانية الثانوية، لا يزالون محتجزين"، معربا عن "إحباطه بسبب رفض المسلحين إطلاق سراح جميع الطلاب دفعة واحدة".

 

وردا على سؤال عن سبب استمرار احتجاز المسلحين لأحد عشر طالبا، أجاب: "لو كانت لدينا القدرة، لكنا أحضرناهم".

 

وأضاف: "قطاع الطرق هم من يتحكمون، وعلينا أن نتعامل بهدوء، واستعادة أبنائنا".

 

وتابع: "غضبنا من قطاع الطرق ليس كغضبنا من الحكومة، لأنه لا يمكن أن تكون لدينا حكومة يفترض أنها تحمينا، وقطاع الطرق يستغلون الوضع لصالحهم.. لم يحدث أن أفرجوا يوما عن تلميذ مجانا".

 

ويأتي إطلاق سراح الطلاب بعد نحو أسبوع من إطلاق سراح عشرة آخرين من زملائهم في المدرسة.

 

و علي صعيد آخر ، سجلت نيجيريا خسائر بالغة بسبب السرقات النفطية، وصلت إلى نحو 2.77 مليار دولار بعد فقدان 42.25 مليون برميل من النفط الخام خلال عام 2019.

 

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن إحدى مبادرات تشجيع الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية، فقد حقق قطاع النفط والغاز الطبيعي بنيجيريا مكاسب بقيمة 34.22 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة بلغت 4.88% مقارنة بالعام السابق عليه، مقابل خسائر بحوالي 2.77 مليار دولار أمريكي بسبب السرقات النفطية.

 

وشمل التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء النيجيرية 98 جهة، من بينها 88 شركة من قطاع النفط والغاز الطبيعي و9 هيئات حكومية، بالإضافة إلى الشركة النيجيرية للغاز الطبيعي المسال (NLNG)؛ ويرى التقرير إمكانية تحقيق مزيد من الإيرادات النفطية لولا الخسائر المتكبدة بسبب أخطاء معايرة المضخات وأعمال السرقة والتخريب.

طلاب طلاق بعد اطلاق سراح جير اطلاق نيجيرى يرى دفع

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وائل لطفي

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