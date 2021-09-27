وزير الإعلام اليمنى يستنكر قرار الحوثيين منع النساء من اقتناء الهواتف

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إصدار مليشيا الحوثي قرارات تعسفية بحق النساء في عدد من مديريات محافظة صنعاء.



وأوضح الإرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن مليشيا الحوثي أصدرت توجيهات بمنع النساء من اقتناء الهاتف المحمول، وأدوات ومساحيق التجميل والزينة في الأعراس، أو ركوب السيارة دون محرم، وفرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال على كل من يثبت مخالفته، ومنع الفتيات من العمل مع المنظمات الإغاثية بحجة استغلالهن جنسيا. ‏



وأشار إلى أن هذه البنود تذكر بالأحكام التي طبقتها التنظيمات الإرهابية مثل "القاعدة" و"داعش" في مناطق تواجدها، من مصادرة الحريات الشخصية والتدخل في خصوصيات الناس، وفرض أحكامها المتطرفة على المجتمع بالقوة، وأن هذه الممارسات امتداد للاستهداف الممنهج الذي تتعرض له النساء اليمنيات على يد مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ‏



وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد المرأة بإدانة الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق المرأة اليمنية، و العمل على إدراج مليشيا الحوثي الإرهابية وقياداتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا في اليمن، تسجيل 43 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان اللجنة، نقلته وكالة “رويترز”، فقد ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في جنوب وشرق البلاد إلى 8934 إصابة، تعافى منها 5528 ولا تزال هناك 1712 حالة نشطة.

كما بلغ إجمالي الوفيات 1694 حتى الآن على الرغم من أنه يعتقد بأن الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض.