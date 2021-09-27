أبرز 10 معلومات عن المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير» لدعم صناعة النول

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير» بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر».

ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالي أبرز معلومات عن المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير».

يستفاد منها المشتغلون في صناعة النول ولا يمتلكون أدوات إنتاج.

يستفاد منها الأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من برامج الدعم النقدي المشروط، وأيضا مؤسسات المجتمع المدني.

العمالة ذوي الخبرة في مجال تصنيع السجاد.

المرحلة الأولي من المبادرة تستهدف توزيع 500 نول.

توزع على الأسر المصرية من العمالة غير المنتظمة بعدد 2000 مستفيد

تمويل المبادرة ب 100 مليون جنيه مصري

عرض المنتجات بمعرض فيرون بفرنسا هانوفر بالمنيا .

تستهدف 6 محافظات هي الفيوم، القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، المنوفية، الوادي الجديد.

تم تسليم 70 نول يدوي لصناعة السجاد وخامات التشغيل لسيدات وفتيات وشباب من الفيوم.

المبادرة تشمل تقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي.