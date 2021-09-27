الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرز 10 معلومات عن المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير» لدعم صناعة النول

صناعة النول
صناعة النول

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير» بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر».

ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالي أبرز معلومات عن المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير».

يستفاد منها  المشتغلون في صناعة النول ولا يمتلكون أدوات إنتاج.

يستفاد منها  الأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من برامج الدعم النقدي المشروط، وأيضا مؤسسات المجتمع المدني.

العمالة ذوي الخبرة في مجال تصنيع السجاد.

المرحلة الأولي من المبادرة تستهدف توزيع 500 نول.

توزع على الأسر المصرية من العمالة غير المنتظمة بعدد 2000 مستفيد

تمويل المبادرة ب 100 مليون جنيه مصري

عرض المنتجات بمعرض فيرون بفرنسا  هانوفر بالمنيا .

تستهدف 6 محافظات هي الفيوم، القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، المنوفية، الوادي الجديد.

تم تسليم 70 نول يدوي لصناعة السجاد وخامات التشغيل  لسيدات وفتيات وشباب من الفيوم.

المبادرة تشمل تقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي.

received_1968419836666207
received_1968419836666207
صندوق تحيا مصر المبادرة الرئاسية التضامن الاجتماعي الدعم النقدي عمالة غير المنتظمة مبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية تتلف في حرير

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

إثيوبيا تغلق سفارتها في مصر بدءًا من أكتوبر المقبل

الصحة: 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

الباز: «مفيش هزار فى التطعيم بلقاح كورونا.. الحياة يجب أن تستمر»

انخفاض تدريجي.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى يوم الجمعة

الصحة: ارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 58.5% من السيدات فى سن الإنجاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ .. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

محطة تل أبيب

المزيد

نواب عرب في الكنيست يُطالبون واشنطن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

السلطات الإسرائيلية تفرج عن القيادية خالدة جرار

«فتح»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني