طبيب: لا يوجد حمى خطيرة في مصر.. ونزلات البرد ليست كورونا

أيام قليلة تفصلنا عن العام الدراسي الجديد الذي يعتبر من الأمور المقلقة لدى الأسر، خوفًا من انتشار المتحورات الجديدة لفيروس كورونا الذي مازال من الفيروسات الخطرة والمهددة للكثير من سكان العالم.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن على الأسر الهدوء فلا يوجد حمى خطرة في مصر.

وأشار «بدران» في تصريحات لـ«الدستور» إلى ضرورة اتخاذ التدابير الصحية اللازمة، ومن شانها الحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا ومتحورته الجديدة.

وأضاف أستاذ المناعة أن الوقاية من الفيروسات التنفسية تبدأ بغسل الأيدى بالماء والصابون والتباعد الجسدى و ارتداء الكمامة.

كما نصح بدران بضرورة مواظبة الأطفال الأكبر من سنتين من العمر ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، وعدم لمس الأنف أو الفم أو العين إلا بأيدى معقمة أو مغسولة جيدًا، وتعزيز المناعة بتناول الطعام المتوازن البيتى والخضروات والفاكهة الطازجة يوميًا.

أستاذ المناعة: «نزلات البرد ليست كورونا»

وأكد بدران أن من يشعر بأعراض نزلات البرد بأن يمكثوا بالمنازل، فالراحة في الفراش تفيد المرضى وتحمى المجتمع من العدوى التي ربما تقتل آخرين وتساهم في نشأة المتغيرات الجديدة في المستقبل.

وأشار أستاذ المناعة إلى أن العدوى بفيروس كورونا بدون أعراض ربما تصل إلى 60%،وهى خطيرة، لأنها تهدد الأبرياء الذين يتعاملون مع المصابين في التجمعات كالأفراح أو الجنازات.

وأضاف أن نزلات البرد تسببها فيروسات نزلات البرد التي تبلغ 200 مجموعة ، منها مجموعة الفيروسات الأنفية التي تسبب وحدها 50% من نزلات البرد وتشمل حوالى 170 سلالة خاصة بها.

ونوه أن نزلات البرد ليس كورونا، فهي تتحسن بالراحة و شرب السوائل والمسكنات البسيطة ولا تحتاج مضاد حيوي، كما لا ننصح بتناول المضاد الحيوي مع نزلة البرد كونه مرض فيروسي.