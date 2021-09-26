الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أسامة جاد: في أعمال فرجينيا وولف كانت فكرة تيار الوعي فتح جديد بالكتابة

صورة من المناقشة
صورة من المناقشة

قال الشاعر والمترجم أسامة جاد، إن هناك ثمة أسئلة كثيرة يتم طرحها داخل رواية «أورلاندو» لفرجينيا وولف وترجمة أميرة بدوي ومنها فكرة أن يقدم مترجم َيعلن عن المضي في مشروع لترجمة فرجينيا أمر في الجرأة.

وأضاف «جاد» خلال فعاليات مناقشة روايتها «أورلاندو» من تأليف فرجينيا وولف وترجمة أميرة بدوي بجاليري ضي: «في أعمال فرجينيا كانت فكرة تيار الوعي وليدة في الأساس وفتح جديد في الكتابة، وهذا يأخذنا إلى التأكيد على أن فرجينيا وولف كانت دائما مشغولة بالبحث عن الإيقاع في الكتابة كبنى مركزية، ولم يغب أبدا عنها الموضوع». 

وتابع: «حين بدأت اقرأ رواية «أورلاندو» وجدت أن الجملة الافتتاحية لم تقدم القارى ما تعنيه تماما، والحقيقة لقد توقفت عند هذه الجملة، ووجدتها في ترجمة أخرى جاءت بنفس النمط، وهذا ما أعطاني انطباع ما بأنني أخوض قراءة ترجمة رديئة، ومن بعد تجاوزي الصفحة الأولى من القراءة وجدت الأمر مختلفا تماما، إنني أمام  ترجمة جيدة وجيدة جدا، إلى جانب ذلك  أمسكت بتلابيت الإيقاع البديل الذي يمكن أن يعطي له المساحة في تقديم  ترجمة عمل روائي شائك مثل رواية أورلاندو». 

وأكد جاد أن ثمة سخرية خفية داخل النص حافظت أميرة بدوي علي تقديمها  بشكل دقيق.

صورة من المناقشة
صورة من المناقشة
صورة من المناقشة
صورة من المناقشة
المترجم أسامة جاد أميرة بدوي المترجمة والقاصة أميرة بدوي جاليري ضي تيار الوعي

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