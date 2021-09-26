الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

معلومات الوزراء: جائحة كورونا فرصة لإعادة التفكير فى مستقبل السياحة العالمى (إنفوجراف)

مستقبل السياحة العالمي
مستقبل السياحة العالمي

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافًا جديدًا بعنوان "جائحة كورونا فرصة لإعادة التفكير في مستقبل السياحة العالمي"، في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي الموافق 27 من سبتمبر.


فقد توقعت منظمة السياحة العالمية أن تستأنف السياحة المحلية نشاطها قبل السياحة الدولية، لما خلفته جائحة فيروس كورونا من تداعيات سلبية طالت مختلف الأنشطة، وكان النشاط السياحي من القطاعات الأكثر تضررًا عالميًّا.


وفي محاولة دولية لاستيعاب تداعيات الأزمة، وتنشيط حركة السياحة، لما لها من دور كبير في استقرار وتحسين الوضع الاقتصادي للدول؛ حيث إن 1 من بين 10 أفراد في العالم يعمل بنشاط السياحة، كما أن نسبة مساهمة النشاط السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لبعض دول العالم تصل إلى أكثر من 20%، اتجه العالم للاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام تحت شعار "السياحة لتحقيق نمو شامل"، ويستهدف هذا الاحتفال رفع الوعي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية لنشاط السياحة، ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

وتواكبًا مع هذا الحدث العالمي، يأتي احتفال مصر بهذا اليوم في شكل مجموعة فعاليات، أبرزها: إطلاق وزارة السياحة والآثار حملة دعائية بأفلام ترويجية للسياحة بالمحافظات المصرية لمدة ٢٧ يومًا (محافظة كل يوم)، عبر منصات التواصل الاجتماعي للوزارة وهيئة تنشيط السياحة، وذلك منذ بداية سبتمبر الجاري. هذا إلى جانب تنظيم ورشة عمل ومهرجان فني بالممشى السياحي بالغردقة، بمشاركة ١٢٠ فنانًا مصريًّا ودوليًّا من ١٢ دولة، وكذلك تنظيمها لكرنفال موسيقي.
 

وقد أشادت التقارير العالمية بالإجراءات الجادة التي اتخذتها مجموعة من الدول ومنها مصر، للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على النشاط السياحي؛ أبرز تلك الإجراءات: تأجيل سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية، وإعفاء البازارات والكافيتريات بالمواقع الأثرية من دفع الإيجارات. 

 

بالإضافة إلى تبني مبادرة لتشجيع السفر إلى صعيد مصر خلال أشهر الصيف، بخصومات على رسوم الدخول للمواقع الأثرية، وتخفيض رسوم تأشيرة الوصول بمطارات الأقصر وأسوان.

جائحة
جائحة "كورونا" فرصة لإعادة التفكير في مستقبل السياحة العالمي
معلومات الوزراء إنفوجرافيك كورونا السياحة

مواد متعلقة

«معلومات الوزراء»: مصر تنطلق نحو «الثورة الصناعية الرابعة»

«معلومات الوزراء» يصدر العدد الثاني من مجلة «آفاق اجتماعية»

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق سفارتها في مصر بدءًا من أكتوبر المقبل

الرئيس السيسى يوجه باتخاذ أعلى درجات الحرص للحفاظ على الطلاب من كورونا

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

شكري: هناك تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن موقف مصر من سد النهضة

مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

خبراء: «ضرائب اليوتيوبرز والبلوجرز» تحقق العدالة بين المواطنين وتقلل عجز الموازنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ .. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تفرج عن القيادية خالدة جرار

«فتح»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني

منظمة التحرير الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب جرائمه