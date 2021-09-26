الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه باتخاذ أعلى درجات الحرص للحفاظ على الطلاب من كورونا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتباع أعلى درجات الحرص والتدقيق للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وكافة العاملين في المنظومة التعليمية في مواجهة فيروس كورونا، وذلك مع قرب بداية العام الدراسي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي،  مع الوزراء والمسئولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر، ومستجدات المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وكذا الموقف التنفيذي لإنشاء مراكز قومية لتدريب الكوادر المهنية الطبية، بالإضافة إلى تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

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