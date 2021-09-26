«الزراعة» توضح طرق زراعة الكمون

كشف تقرير لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كيفية زراعة محصول الكمون والتسميد والوقاية من الأمراض التي تصيبه.

معدل التقاوي

وأوضح التقرير أنه يلزم لزراعة الفدان حوالي 8-12 كجم تقاوي وبعض المزارعين تزيد المعدل لأكثرمن ذلك قد يصل لـ(15-20كجم).

ويجب أن تعامل التقاوي قبل الزراعة بأحد المطهرات الفطرية للوقاية من أمراض أعفان الجذور لأن نبات الكمون حساس جدا لأمراض أعفان الجذور ويعامل بأحد المطهرات الاتية:

- مادة الثيرام- هيمكسازول - ثيوفانات ميثيل - فوستيل الألمونيوم

- أو بالمبيدات التجارية الآتية

الريزوليكس - توبسين أم - دبل تشجارين - مونكت - نوبلايت- تيكو.

إعداد الأرض لزراعة الكمون

1- حرث الأرض

2- ثم يضاف الأسمدة الاتية

_15-20 متر مكعب سماد بلدي قديم

- 200-300كج سوبر فوسفات للفدان

- 50كجم كبريت زراعي للفدان

-3-تخطط الارض بمعدل 12خط في القصبتين

عملية زراعة الكمون

يتم عمل مجري علي الريشتين بعمق 2سم ثم يتم نثر البزور وتغطيتها بطبقة خفيفة من التراب

ثم بعد ذلك يتم ري الارض رية ثقيلة علي البارد يعني نخفض من سرعة ماكينة الري حتي لا تنجرف البذور مع ماء الري، ثم بعد 10 ايام يتم اعطاء رية اخري خفيفة لاتمام عملية الانبات.

الري في الاراضي القديمة

يعتبر نبات الكمون من النباتات الحساسة جدا للري فهو يحتاج من 3 الي 4 ريات خلال الموسم، ويجب ان يكون الري علي الحامي لان كثرة المياة تؤدي الي ذبول النباتات

وتكون بين كل رية واخري حوالي شهر، ويمنع الري اثناء نضج المحصول لان الري في هذا التوقيت قد يؤدي الي موت النبات.

عملية التسميد

يضاف السماد النيتروجيني علي دفعتين بمعدل

-150كجم سماد سلفات النشادر في الرية الاولي

-يضاف 100كجم سمادنترات النشادر في الدفة الثانية

-يضاف سماد سلفات البوتاسيوم بمعدل 50 كجم لكل فدان

اما في الاراضي الجديدة فيجب مضاعفة الكمية

أخطر أمراض الكمون

1- أمراض أعفان الجزور

وللوقاية من هذا المرض لابد من انتظام عملية الري

والرش الوقائي كل 15 يوما بمبيدات أعفان الجذور

2-البياض الدقيقي

متوسط إنتاج فدان الكمون

يعطي فدان الكمون معدل إنتاج حوالي 600-800كجم