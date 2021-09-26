الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل «إلا أنا».. «بالورقة والقلم» يتصدر تريند «تويتر»

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

تواصل حكاية «بالورقة والقلم» من مسلسل «إلا أنا» الموسم الثاني، نجاحها بين الجمهور مما جعلها تتصدر تريند تويتر، منذ أولى حلقاتها، خاصة أنها حازت على إعجاب الجمهور بشكل كبير.

 


المسلسل يناقش قصة فتاة تتعرض للاختراق لتنقلب حياتها رأساً على عقب وتخسر عملها وتتعرض عائلها للعديد من العقبات المتتالية بسبب هذا الاختراق، ويدعما أخيها الصغير في هذا الموقف إلى النهاية حتى تكتشف أن خطيبها هو من قام باختراق أجهزتهم.

كما يناقش قضية مشكلة أسرية بين الأب والأم واستغلال الأم قضية رؤية الأب لأبنائه وزرع الكره في قلب الأبناء لوالدهم وكيفية وما ميز تلك الحكاية هو عرضها لمشكلة مجتمعية، أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة بشكل كبير وعدم طرحها في الدارما التليفزيونية كثيراً.

المسلسل بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمد، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدى، ريهام الشنوانى، ياسر الرفاعى، فكرة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، إخراج محمد بكير.

مواقع التواصل طرح حوار التليفزيون المسلسل دعم الله مشكلة محمد يناقش والده نور مواقع التواصل الاجتماعي الحكاية إرم ممثلين آية راني ميزة

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وائل لطفي

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